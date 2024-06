Da li Miloš Teodosić ostaje u Zvezdi? Nebojša Čović se oglasio: Vruće je!

Navijači žele da Miloš Teodosić ostane, a sada je sve na njemu!

Izvor: YouTube/ KK Crvena zvezda Meridianbet /MN press

Nebojša Čović se obratio medijima nakon kraja sezone u kojoj je Crvena zvezda uspjela da osvoji tri trofeja. Nakon uvodne riječi i sumiranja sezone došla su na red pitanja novinara, a jedno je bilo u vezi sa Milošom Teodosićem. Nismo vidjeli iskusnog plejmejkera na dodjeli medalja i pehara Superlige, pa se postavilo pitanje o njegovoj budućnosti.

"Mislim da će biti sve u redu. Ta odluka je na Milošu. Ako on može i hoće da izdrži. Ja mislim da on treba da ostane u košarci i kada ne bude profesionalni igrač. Jer taj kvalitet i tu košarkašku inteligenciju ne možete baš da sretnete stalno. To se čak teško dobija i treningom, to je nešto što se nosi, urođeno", naveo je Nebojša Čović.

Bilo je pitanje i oko pojačanja koja se dovode u vezu sa Crvenom zvezdom, kao i oko košarkaša koji su trenutno u klubu, ali se pominju u nekim drugim klubovima naredne sezone.

"Krenuću od Hange, on je povrijeđen, ovih dana treba da vadi igle iz ruke. On ima ugovor još godinu dana, vidjećemo u razgovoru sa trenerom i stručnim štabom kakav je pristup. Za sada je završen Plavšić, završen je Rokas, mislim da ćemo i sa Jagom neke stvari dodatno doraditi. Što se tiče imena koja se pominju i vrte to je tako svake godine. Mi od kraja ABA lige radimo intenzivno na pojačanjima. Ne mogu to da vam kažem jer se još igraju neki šampionati, ali dosta je vruće to što se priča po medijima. Biće još pojačanja, radi se na tome i biće još igrača koje možemo da dovedemo na osnovu onoga što su zahtjevi i prijedlozi našeg trenera i stručnog štaba", dodao je on.

Na samom kraju konferencije za medije oglasio se i o privatnom životu iskusnog pleja.

"Teo se ne razvodi. Nije mu danas razvod, otišao je u Valjevo. A znate kako je tamo, ima procedura kad se slavi, pa još i tripla kruna. Jeste bili nekad na tim seansama u Valjevu?", završio je Čović.

