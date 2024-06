"Zvezda i Partizan jedva skupe budžet, kakvi Slovenci!" Evroliga se mijenja, ništa bez miliona iz Arabije!

Boštjan Nahbar je ocijenio da nema šanse da se klubovi iz regiona nađu u Evroligi.

Izvor: Youtube/ Jao Mile podcast/Printscreen

Znamo da će Evroliga naredne sezone imati dva srpska kluba, igraće kao i u prethodne dve sezone i Crvena zvezda i Partizan, a u intervjuu za hrvatski "Indeks" nekadašnji NBA igrač Boštjan Nahbar otkrio je šta će u narednom periodu biti potrebno da se igra elitno evropsko takmičenje. On je trenutno na čelu sindikata igrača Evrolige (ELPA) i istakao je da će se u narednim godinama tražiti sve veće uslove klubovima za učestvovanje.

"Svi klubovi moraju ispuniti određene minimume da bi mogli da učestvuju u Evroligi, a bitno je da taj minimum raste iz godine u godinu, i oko trajanja priprema, termina treninga nakon utakmice... Kolektivni dogovor donio je puno više profesionalizma u Evroligu", rekao je Nahbar.

Krilni igrač koji je u karijeri nastupao za Olimpiju, Maribor, Laško, Beneton, Dinamo, Efes, Bamberg, Barselonu, Sevilju ali i Nju Orleans, Hjuston i Nju Džersi naglasio je da su se vremena promijenila i da će zemlje osim Srbije iz bivše Jugoslavije teško da prate uslove koje Evroliga postavlja. A i Crvena zvezda i Partizan imaju svoje probleme...

"Ne želim biti previše pesimističan, ali treba biti realan. Vremena su se promijenila. Dobro je to što je košarka postala ozbiljan biznis, ali loše je to što neke zemlje ne mogu to pratiti, a to su ponajviše balkanske zemlje, osim Srbije, koja takođe ima svoje probleme jer se i njihovi klubovi jedva izbore za budžet za učestvovanje. Jedino ako bi se uključio neki bogataš iz Saudijske Arabije, neće skoro biti prilike da se neki klub uzdigne na taj nivo. Budžet od 10-12 miliona godišnje u Sloveniji ne možemo ni da zamislimo. Mene lično to boli, ali to je pravac u kojem košarka ide", završio je Nahbar.

(MONDO, Indeks)