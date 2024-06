Kariju Pešiću dozlogrdila pitanja samo o Nikoli Jokiću! "Ovo ima samo u Srbiji"

Selektor Srbije je veoma ljut i "bljuvao je vatru" pred novinarima.

Selektoru Srbije Svetislavu Kariju Pešiću dozlogrdilo je da odgovara na pitanja o Nikoli Jokiću. Najbolji srpski i svjetski košarkaš potvrdio je da će igrati na Olimpijskim igrama u Parizu, ali to što je skoro sva pažnja usmjerena ka asu Denvera veoma smeta legendarnom "Kariju".

"Kako to mislite? To je proces koji se dešava od kada sam preuzeo reprezentaciju. Svi igrači, među kojima je i Nikola, koji mogu da unaprijede uspjehe reprezentacije nalaze se na spisku. I ne samo na spisku, već su u svakodnevnoj komunikaciji sa nama koji smo zaduženi za reprezentaciju", rekao je Pešić.

"Vi novinari se samo raspitujete za Jokića i to je vaš problem. Ne govorim o njemu kao igraču i ličnosti, volio bih kao i on, da svi malo više počnete da pričate o ekipi. Pomalo je dosadno, neugodno da moram da objašnjavam zašto je Nikola došao ili nije došao. Ne pitate me ni za jednog drugog igrača. Ovo samo u Srbiji može da se dogodi", poručio je srpski selektor.

Kao i pred svako veliko takmičenje, i ove godine se nagađalo da li će Jokić biti spreman da zaigra za Srbiju nakon što je nedavno završio sezonu u NBA ligi. Ipak, on se odazvao pozivu ovog puta i na najvećem takmičenju na svijetu opet će braniti boje Srbije. Prvi put je to činio 2016. godine, kada je igrao na Olimpijskim igrama u Riju, a potom je igrao i na Svjetskom prvenstvu u Kini 2019. godine i na Evropskom prvenstvu 2022. Prošle godine je propustio učešće Srbije na Mundobaksetu u Manili, na kojem su Pešićevi "orlovi" ušli u finale i napravivši istorijski uspjeh došli kući sa srebrima oko vrata.

Ovog juna, Jokić će opet biti u opremi Srbije, poslije osvajanja druge MVP titule u NBA ligi i nakon odmora koji provodi i na rijeci sa prijateljima. Poslije kratkog "brejka", on će opet uzeti loptu u ruke, na zadovoljstvo svih ljubitelja košarke i sporta u cjelini u Srbiji. U pozive da nastupi za reprezentaciju ovog juna uključio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je takođe uputio javni poziv Jokiću da bude dio tima.

Na Pešićevom spisku kandidata za tim Srbije na Olimpijskim igrama su ovi igrači:

Vasilije Micić (Šarlot Hornets)

Aleksej Pokuševski (Šarlot Hornets)

Bogdan Bogdanović (Atlanta Houks)

Nikola Jović (Majami Hit)

Nikola Jokić (Denver Nagets)

Vladimir Lučić (Bajern Minhen)

Marko Gudurić (Fenerbahče)

Vanja Marinković (Baskonija)

Filip Petrušev (Olimpijakos)

Nikola Milutinov (Olimpijakos)

Dušan Ristić (Tenerife)

Aleksa Avramović (Partizan)

Ognjen Jaramaz (Partizan)

Dejan Davidovac (Crvena zvezda)

Uroš Plavšić (Crvena zvezda)

Reprezentacija Srbije igraće na Olimpijskim igrama u Parizu, odnosno na fudbalskom stadionu u Lilu, u utakmicama protiv Sjedinjenih Država 28. jula, kvalifikanta 31. jula i protiv Južnog Sudana 3. avgusta. Plasman u četvrtfinale olimpijskog turnira izboriće po dvije ekipe iz grupe.

