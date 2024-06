Panter progovorio o Željku Obradoviću: Otišao iz Partizana i odmah se oglasio!

Kevin Panter je otišao, ali emocije ostaju!

Izvor: MN PRESS

Partizan će naredne sezone imati novog kapitena pošto je Kevin Panter zvanično dogovorio raskid ugovora i po svoj prilici nastavlja karijeru u Barseloni. Kapiten crno-bijelih se nakon ozvaničenja informacije da napušta Beograd javno oglasio i poslao emotivnu poruku.

On je u redove crno-bijelih stigao 2021. godine iz Olimpije Milano, postao je kapiten i lider tima i vodio je ekipu do titule u ABA ligi prošle sezone. Sada se zahvalio svima, od fizioterapeuta preko saigrača, do navijača, a poseban dio obraćanja je sačuvao za zahvalnost treneru Željku Obradoviću.

"Prethodne tri godine u Partizanu su bile izazovne ali i nevjerovatne. Iako je bilo nevjerovatnih, ali i teških momenata ja sam zahvalan jer je to bilo jedno od najboljih iskustava u mom životu. Ljudima, a pogotovo djeci i mladim igračima bih da poručim da se nadam da sam vas inspirisao i motivisao da budete najbolja verzija sebe i da vjerujete u sebe. Saigračima u prethodne tri sezone - volim vas sve. Dijelili smo sjajne uspomene i izgradili snažan odnos koji će trajati zauvijek. Stručnom štabu - bili ste apsolutno najbolji od prvog dana. Otkako sam stigao u Beograd pomogli ste mu u svakom smislu. Grobari vi ste najbolji navijači na svijetu, hvala vam na nevjerovatnoj podršci. Bili ste uz nas u najboljim i najgorim momentima, bez obzira na sve. Fizioterapeuti, hvala vam za svaki put kada ste bili uz tim kada nam je bila potrebna pomoć. Partizane, hvala ti što si bio moj dom tri godine. Uvijek ćeš ostati u mom srcu. Trener Obradović me je postavio za kapitena u prvoj godini u Partizanu. Vjerovao si mi i ekstremno sam zahvalan na odnosu sa tobom. Partizane hvala ti", završio je Kevin Panter.

Iskusni tridesetogodišnji bek je do samog vrha evropske košarke došao zaobilaznim putem, pošto je nastupa na Stejt Feru i Tenesiju u NCAA igrao za Lavrio, Antverpen, Rosu Radom, AEK i Virtus. U Evroligi je prvi put zaigrao za Olimpijakos, a onda je preko Crvene zvezde i Olimpije stigao do Partizana.

