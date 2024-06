Navijači Crvene zvezde oglasili su se poslije povratka Nikole Kalinića na Mali Kalemegdan.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Nikola Kalinić vratio se u Crvenu zvezdu Meridianbet. Ponovo će da obuče dres voljenog kluba i da bude jedan od lidera tima u predstojećoj sezoni poslije osvajanja triple krune. Raskinuo je saradnju sa Barselonom i odmah stavio paraf na ugovor sa crveno-bijelima.

Poslije njegovog dolaska na Mali Kalemegdan oglasili su se i navijači. Objavili su saopštenje i pružili mu podršku. "Delije žele Nikoli Kaliniću novom - starom pojačanju da požele dobrodošlicu u klub i da se još jednom prisjetimo koliko naš igrač ima veliko srce! Nakon nesporazuma koji se desio tokom jednog intervjua nikome nije svejedno. Ali, pošto je Nikola veliki čovjek i Srbin, uvidio je da to može unijeti nemir među ljude i dao saopštenje gdje je sve to demantovao. To nije bilo sve, kako bi dokazao na djelu koliko mu je stalo do Kosmeta i Srbije, on je svoju jednu platu u iznosu od 100.000 evra donirao narodu na Kosmetu! Delije ovaj gest znaju da cijene i nikada neće zaboraviti kakvo je njegovo pravo mišljenje o ovoj temi! Zato želimo Nikoli dobrodošlicu i da nastavi da se bori za crveno bijele boje, Srbiju i Kosmet! Nikola, Srbine, dobro došao", navodi se u saopštenju.

Poslije tog burnog intervjua se oglasio srpski košarkaš i tada se izvinio. "Žao mi je što je moja izjava oko Kosova i Metohije pogrešno prenijeta, shvaćena i protumačena. Zbog svega toga se loše osjećam i to me kao mladog čoveka boli. Nisam imao namjeru da bilo koga povrijedim, bilo kojom svojom izjavom i potezom, i ako se to dogodilo, izvinjavam se. Moram da naglasim da je za mene Kosovo i Metohija neizostavni dio Srbije i da tako treba da ostane zauvijek", objasnio je Nikola tada.

Vidi opis Kalinić je donirao 100.000 evra narodu na Kosovu: Delije se oglasile poslije Nikolinog povratka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Arena sport TV/Screenshot Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

(MONDO)

BONUS VIDEO: