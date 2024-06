"Naši navijači o ženama njihovih igrača..." Partizanov Amerikanac: Nisam vjerovao kako je u Srbiji!

Hrvatski košarkaš Džejlin Smit želi da ostane u Partizanu i naredne sezone.

Izvor: MN PRESS

Partizan još nema formiran igrački kadar za narednu sezonu, a jedan od igrača o čijem se ostanku u Beogradu priča ovih dana je i hrvatski reprezentativac Džejlin Smit. Plejmejker koji je tokom sezone stigao u tim, istrpio malu ulogu u ekipi i na kraju fantastično zaigrao za Partizan u finišu sezone volio bi da ostane u klubu i u narednom periodu!

To je otkrio hrvatskim medijima, kojima je između ostalog pričao i koliko je "luda" košarka u Srbiji i kako se navijači ponašaju na mečevima. Otkrio je i kako je izgledala finalna serija domaćeg takmičenja u kojoj je Crvena zvezda pobjedom službenim rezultatom u drugoj utakmici nad Partizanom stigla do nove titule.

"Nadam se da ću se vratiti. Nisam razgovarao sa njima nedelju dana. Mojoj porodici se sviđa u Beogradu, meni takođe, volio bih da se vratim u Partizan", rekao je Džejlin smit za "Index" i dodao: "Igrati za Željka Obradovića svakako je izazov, ali i iskustvo. Kada sam dolazio u Partizan, znao sam da je on najveći. Definitivno sam puno naučio. U odnosu na prošlo ljeto kad sam bio sa hrvatskom reprezentacijom, sad znam više o košarci."

Dotakao se hrvatski reprezentativac i dešavanja u finalu Superlige, kada je Zvezda pobedom službenim rezultatom stigla do titule.

"Teško je kada se osvrnem na to. Mislim da bismo dobili drugu utakmicu, vratili se u Pionir i imali šansu osvojiti naslov, ali nismo i nikad nećemo znati šta bi se dogodilo. Zapravo, nismo očekivali da ćemo morati igrati srpsku ligu, ali počeli smo, pobijedili Megu u tri utakmice, a onda izgubili prvu od Crvene zvezde. U drugoj smo igrali stvarno dobro, ali... Oni su govorili sra** o našim igračima i treneru, naši navijači o njihovom treneru i predsjedniku, ženama igrača... Nisam duboko upoznat sa svime što se događa, ali tako je kako je. Ne mogu objasniti šta se dogodilo, ali bila je vrlo čudna situacija", rekao je Smit.

Iako nije dugo igrao u Srbiji, Džejlin Smit video je strast među navijačima. "Ljudi tamo obožavaju košarku, ona je kao životni stil. Navijačima bukvalno o rezultatima zavisi način na koji žive i ponašaju se. Ako gubimo, govore sra**, a ako pobjeđujemo, obožavaju nas skoro do božanskog statusa. Ludo je to uopšte reći, ali košarku shvataju veoma lično. U Hrvatskoj, koliko sam shvatio, nije tako ozbiljno kao u Srbiji. Bio sam u Njemačkoj šest godina, čak i u Italiji nije ni približno tako. Saigrači su mi rekli da je to više od košarke, nisam im vjerovao, ali definitivno je više", ispričao je Džejlin hrvatskim medijima.

Smit je u SAD studirao koledž Nju Hempšir, ali sa njega nije uspio da ode u NBA 2017. godine. Preselio se u Njemačku gdje je nastupao za Hejdelberg, Ludvigzburg i Albu, pa zatim za Virtus iz Bolonje u Italiji. U Partizan je stigao u "doselekciji" tokom sezone i volio bi da ostaje i naredne godine.