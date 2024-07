Kako je Nikola i kad će konačni spisak Srbije?

Selektor Srbije poslao poruke javnosti sa priprema nacionalnog tima

Izvor: Youtube/Košarkaški savez Srbije

Dok reprezentacija Srbije u Beogradu trenira za Olimpijske igre 2024, koje će igrati u Lilu u prvoj fazi, selektor Svetislav Pešić odgovorio je na dva pitanja koja interesuju mnoge - kako je povrijeđeni Nikola Jović i kada će objaviti konačan spisak?

Što se tiče Nikole Jovića, krila Majamija koje je i dalje neizvjesno za put u Francusku, Pešić je rekao: "Taj regenerativni program nakon naporne sezone je vrlo izazovan i za nas trenere, a istovremeno i za igrače. Sa medicinskim stafom tu moramo da budemo veoma pažljivi, da ne dođe do nepredviđenih povreda, jer bi nas to apsolutno izbacilo iz ritma, jer prosto nema vremena. Olimpijski turnir počinje 28, mi 24. ujutru letimo za Lil i ne smijemo sebi da dozvolimo nijednu nepredviđenu povredu".

Pogledajte u kakvom je stanju došao Nikola Jović na pripreme:

"Stanje je dosta dobro, Nikola je prije tri dana počeo da radi specijalnim programom. Mlad je dečko, pokazuje dobar odnos prema svemu i moramo da budemo pažljivi da ga ne bismo prerano ubacivali u napore, ali za sada svakog dana pravimo korak naprijed."

Upitan kada će objaviti konačan spisak, Pešić je rekao da će čekati posljednji trenutak, jutro pred put u Lil.

"Kao i svake godine, to je i za mene važno, ali ja to ne znam. Vrlo je teško da mogu bilo šta na tu temu da kažem od onoga što se apsolutno zna, a to znači do pred sam odlazak. Zna se da 24. jula ujutru idemo za Lil, volio bih da se to ranije desi, ali vjerovatno prije toga nećemo odrediti 12 igrača".

"Svi o Amerikancima, ja ne"

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Da li može da se priča o očekivanjima? Pešić je u odgovoru na ovo pitanje najviše govorio o Amerikancima.

"Puno će zavisiti od tima koji će biti naš protivnik u grupi, jer će nam on otvoriti dalje sa kim ćemo da igramo u četvrtfinalu. Znam da su naši mediji i navijači fokusirani na naše utakmice protiv Amerikanaca, ja nisam, a jesam na svaku drugu utakmicu. Ovo je najjači olimpijski turnir u istoriji, jer igra 12 ekipa, od kojih su 10 kandidati da podijele tri medalje. Za zlatnu su apsolutni favoriti Amerikanci, Kanađani i Francuzi, ne jer su domaćini, nego jer imaju izvrstan kvalitet. Ostali, uključujući i Srbiju, imaju svoju šansu. Od nas zavisi da uzmemo sudbinu u svoje ruke, da se dobro pripremimo, ali Olimpijske igre nisu samo za to da učestvujemo, već i nešto da napravimo i svaka medalja koju tamo osvojimo je zlatna. To je jasno i meni i igračima i o tome svi razmišljamo", rekao je Pešić.

Olimpijski turnir u košarci počinje 27. jula i trajaće do 10. avgusta. Srbija će igrati u Grupi C, zajedno sa Sjedinjenim Državama, Južnim Sudanom i ekipom koja će doći iz kvalifikacija. Prva utakmica srpskog tima zakazana je za 28. jul u 17.15 časova, upravo protiv reprezentacije SAD, potom 31. jula Srbija igra protiv kvalifikanta, a zatim u 3. kolu protiv Južnog Sudana, 3. avgusta od 21.

Svi mečevi biće igrani na fudbalskom stadionu u Lilu, na kojem je 2015. igrano i Evropsko prvenstvo, na kojem je takođe učestvovao srpski nacionalni tim. Završnica olimpijskog turnira počinje 6. avgusta i biće igrana u Akor areni (novo ime čuvenog "Bersija") u Parizu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!