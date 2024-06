Zapitao sam se - šta ću ja danas ovdje!? Vasa Micić: Sve više razumijem one koji se ne odazovu reprezentaciji

Najbolji srpski plejmejker došao iz Amerike na okupljanje nacionalnog tima Srbije, motivisan da sa drugovima i vršnjacima radi i uživa tokom olimpijskog ljeta.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Vasilije Micić počeo je svoju drugu deceniju od debija za "A" reprezentaciju Srbije sada davne 2013. godine na Eurobasketu u Sloveniji pod vođstvom Dušana Dude Ivkovića. I u tom segmentu, kao i u mnogim drugima, nekadašnji MVP Evrolige, a sada NBA plejmejker djeluje i zvuči mnogo iskusniji nego što biste očekivali od mladića koji je tek napunio 30 prošle zime i pred kojim je još mnogo godina košarke.

"Uvijek je isti osjećaj u reprezentaciji, realno. Sve je to bilo i ostalo posebno, samo se nekako malo stari, pa i druge stvari dolaze u obzir, kao što je zdravlje. Sve više razumijem ljude koji su nekad morali da se ne odazovu i slično, ali sam osjećaj da se dođe i da se igra je uvijek isti", rekao je on na okupljanju nacionalnog tima na početku priprema za Olimpijske igre u Parizu.

Jokić je prihvatio, Vasa je tu, Bogdanović je kao i uvijek na čelu ekipe, sada kao kapiten. Djeluje da Srbija godinama nije bila jača nego ovog ljeta, dok se svi radujemo početku olimpijskog turnira od 27. jula. "Iskreno, najdraže mi je što smo mi kao generacija stasali u sad neke 'veterane' već i što smo dobili šansu da se družimo svi. Stalno je neko nedostajao, jedne godine Bogdan, jedne Jokić, jedne ja... Ali ova generacija ima toliko talenta, najviše u 1992, 1993, 1994. i 1995. godištu. Prošle godine je uzeto srebro na Svjetskom prvenstvu, što je nevjerovatan uspjeh. U jednom trenutku sam se zapitao - šta ću ja danas ovdje, kad je ta generacija ostvarila nevjerovatan uspjeh, medalju. Svi želimo uvijek najviše ciljeve i nadam se da ćemo svi biti zdravi da to sprovedemo u djelo".

"Ima mnogo dobrih igrača i drago mi je da smo se sa lakoćom odlučili da igramo. Uvijek je falilo da se potrefi tajming i želje i fizičkog stanja... Ne znam da je neko odbio zbog nekog hira, već je to neki miks realnog stanja da te dovede u stanje da se ne odazoveš".

Srbija će odmah 28. jula na fudbalskom stadionu u Lilu igrati sa Amerikancima. "Ne razmišljam o tome, iskreno, razmišljam o tome kao da je za tri mjeseca. Trebalo bi ići dan po dan, ne zato što pametujem, već zato što mi je takav pristup donio mnogo toga u životu. Mnogo su nepredvidljive situacije sa našim tijelima. Ja već tri mjeseca u Americi slušam o tome, nije to ništa novo i o tome se svi spremaju, ali trebalo bi da se spremimo za sve utakmice".

Kakav je Vasa otišao u NBA, a kakav se vratio ovog ljeta?

Vidi opis Zapitao sam se - šta ću ja danas ovdje!? Vasa Micić: Sve više razumijem one koji se ne odazovu reprezentaciji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Koja je glavna razlika između Vase Micića sada i do prošlog ljeta, kada je kao najbolji evropski plejmejker otišao u NBA ligu? "Iskreno, drugačije je kad osjetiš to na djelu, te igrače, 'krem de la krem' NBA lige. Hvala Bogu, taj krem de la krem je Jokić, pa ti je malo lakše da razmišljaš da je on u ekipi. Tamo su neki najbolji igrači, u Oklahomi sam trenirao sa nekim od najboljih i igrao koliko sam imao prilika, kasnije sam u martu u Šarlotu igrao protiv skoro svih plej-of ekipa i to je ta razlika. Osvježilo me je, bez obzira na godine, u smislu motivacije i želje da radim na detaljima koji prave prevagu. Drugačiji je stil, individualno, fizički naporno, ali za to iskustvo sam bogatiji".

Da li mjesto klasičnog plejmejkera može biti kritično? "Nisam razmišljao o tome, to je najmanja muka, da se nađe hemija i saglasnost. Najteže je bilo doći ovdje, jer je uvijek bio neki problem oko povrede, različitih trenutaka u karijeri".

(MONDO)

BONUS VIDEO: