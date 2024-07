Džoel Embid opet šokirao: Mogao sam da budem najbolji košarkaš ikad!

Kamerunac koji nastupa za sastav Sjedinjenih Američkih Država sigurno nema manjak samopouzdanja.

Džoel Embid ne prestaje da šokira svojim izjavama! Svi se sjećamo kako je kukao i vršio pritisak na NBA ligu da mu se dodijeli MVP priznanje ispred Nikole Jokića, a sada se javio da kaže da je trebalo da bude bolji od Majkla Džordana, Lebrona Džejmsa, Medžika Džonsona, Hakima Olajdžuvona, Šekila O'Nila, Kobija Brajanta, Bila Rasela...

Ponovo se žalio kako nema dovoljno dobre saigrače iako su za vrijeme njegovog mandata kroz Filadelfiju prodefilovale zvijezde poput Džejmsa Hardena, Bena Simonsa, Džimija Batlera, Džej Džej Redika, Tobajasa Herisa...

"Mislim da sam talentovan. Naravo potrebno je osvajati šampionate, a da bi to uradio potrebni su ti saigrači, to ne možeš sam. Očajnički želim da pobijedim, a ako se to ne desi moram da se postaram da radim prave stvari. Ako se i dalje to ne dešava možda onda nije suđeno", rekao je Embid za "Njujork Tajms".

Kada je novinar rekao kako "u medijima postoji priča da si mogao da budeš najbolji košarkaš ikada da nije bilo povreda", Embid se složio! Iako je tačno da je zbog povreda leđa, ramena, stopala, gležnjeva, koljena propuštao mnogo vremena, pa čak i cijelu prvu sezonu u kojoj je draftovan teško da bi se još mnogo ljudi složilo sa ovim.

"Ok je da to kažu jer je to istina. Možete da vidite šta sam uspio da uradim i šta je bilo uzeto od mene zbog povreda. Tu je mnogo "šta bi bilo kad bi bilo", ali ako sve dodate, kolektivno i individualno imate argumente da kažete da sam najbolji ikada", rekao je Embid za "Njujork Tajms".

