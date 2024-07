Čuvao Lebrona i Janisa i pokazao svima šta može! Filip je tajno oružje Srbije: Samo pratimo Jokića

Filip Petrušev jedan je od igrača koji je ostavio odličan utisak na pripremama Srbije pred Olimpijske igre.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović predvodnici su srpskog tima na predstojećim Olimpijskim igrama. Njih dvojica su lideri i to je jasno, ali na pripremnim utakmicama se jedan igrač posebno istakao i to je bilo vidljivo i bez naprednih statistika i svega što prati svijet košarke. U pitanju je Filip Petrušev. Jedan je od onih koji je ostavio odličan utisak u mečevima pred put u Lil.

Dobijao je najteže moguće zadatke, pošto je u jednom momentu morao da čuva superstarove poput Lebrona Džejmsa (Amerika) i Janisa Adetokumba (Grčka). Pokazao je da na njega može ozbiljno da se računa. "Veliko iskustvo za mene. To je moje, da uđem, da prenesem energiju, odbranu, pa u napadu šta bude, bude. Jedno je kada vam pričaju šta da radite, ali drugo je kada izađete na teren sa igračima kao što su oni. Nebo i zemlja. Dao sam sve od sebe, bilo je okej, mogu još da napredujem. Osjetio sam ih jednom, sljedeći put može još bolje", počeo je Petrušev.

Djeluje da se sjajno razume sa Jokićem kada su zajedno na parketu. "Odlično je, samo treba da pratite sve to, da budete u uglu, da utrčite u pravom momentu, ako ste sami, on će da vas pronađe. Samo 'čitamo' njega i to je to."

Pogledajte 02:21 Filip Petrušev izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Poslije meča sa Japanom i selektor Svetislav Pešić je imao zamjerke na račun odbrane i previše primljenih trojki. Protiv Grka je defanziva bila na mnogo većem nivou. "Odbrana je bila na nivou, Jovke je bio dobar. Cjelokupno, odlična timska utakmica. Naravno da je motiv bio veći protiv Grka, bolji su tim, tu je Janis. Timski zadatak bio je da zaustavimo njega, pa ostale i to smo i uradili."

U srijedu ujutru ekipa putuje u Lil. "Spremili smo se koliko god je to bilo moguće, tamo kroz turnir ćemo napredovati, bitne su prve tri utakmice, Portoriko je dobar, Južni Sudan umalo dobio Ameriku, neće da bude lako da se prođe do druge faze, mora na 100 odsto od starta."

Vidi opis Čuvao Lebrona i Janisa i pokazao svima šta može! Filip je tajno oružje Srbije: Samo pratimo Jokića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Za kraj je naglasio da sve u timu funkcioniše odlično. "Atmosfera je odlična, svako je shvatio šta treba da radi, razumije zadatke, da funkcionišemo kao jedan, to je najvažnije", zaključio je Petrušev.