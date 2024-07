Odjeknula ponoćna bomba Partizana: Ostoja Mijailović citirao Novaka i "odjavio" NBA klubove!

Ostoja Mijailović potvrdio dolazak Karlika Džounsa u Partizan.

Klubovi iz NBA lige imali su rok do ponoći da pošalju ponudu plejmejkeru Karliku Džounsu i izvjesno je da to nisu uradili, tako da će reprezentativac Južnog Sudana i definitivno postati član Partizana. To je na Tviteru potvrdio i predsjednik kluba Ostoja Mijailović koji se oglasio nakon što je u Humskoj došao toliko čekani 26. jul.