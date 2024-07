"Da nije tužno,bilo bi smiješno"! Marina ljuta i na Draganu zbog tuče: Ovo nije tvoj šou, ne možeš tako!

Selektorka Srbije bila veoma ljuta poslije pobjede protiv Portorika i dramatične završnice

Izvor: EPA-EFE/KIYOSHI OTA

Selektorka reprezentacije Srbije Marina Maljković bila je veoma ljuta zbog načina na koji je njen tim priveo kraju meč protiv Portorika na Olimpijskim igrama. Nakon što su djevojke ispustile čak 20 poena prednosti i dovele u pitanje svoju pobjedu postigavši samo tri poena u poslednjoj četvrtini, ipak je nekako izborena pobjeda na startu olimpijskog turnira.

"Ovo sigurno nije bila pametna košarka, igrali smo izuzetno neinteligentnu košarku, pravile smo greške, imale plus 20 i pokazale veliko neiskustvo. Ovaj tim nije toliko mlad koliko je neiskusan, ovo je posljednja opomena da ne smiju da prave greške ovog tipa. Posljednja greška Dragane Stanković, biće im to rečeno… Za njih je ovo vau, nemamo na koga da se oslonimo 200 posto. Imamo Ivon, kad ona zastane, u teškoj smo situaciji, nemamo igračice koje su skoreri i kakve imaju druge ekipe ovdje. Ogromno neiskustvo. Da ne zalazim u druge detalje, kvalitet lige…"

Komentarisala je i Marina potpuni haos na terenu u završnici i umalo tuču Dragane Stanković protiv Portorikanki. "Ona je divna devojka, ali nije dozvoljeno da pravi takve stvari, ovo nije njen šou. Posljednja moja opomena za greške ovog tipa. Nogić daje loptu u ruke protivnici, sutra gledamo greške i težak je meč u srijedu. Tema je glava, treba izaći pred Kinu sa saznanjem da je ovo bilo užasno i da nije tužno, bilo bi smiješno. Onda da to analiziramo, da vidimo šta treba da radimo i to bude amin, a ne “zanijela me svjetla velikoga grada”. Nemamo fraze, znamo šta je prva utakmica i koliko je teško. Mračni su dani našeg sporta na OI, nadam se da će nešto da se promijeni. Ova ekipa nema iskustvo, verujem da možemo da igramo sa Kinom, ali treba jasno da im stavim do znanja šta može, šta ne može…"

Pogledajte sukob Dragane Stanković sa Portorikankama.

Reprezentativke Srbije sljedeću utakmicu će igrati protiv Kine u srijedu, 31. jula od 13.30 časova, a posljednju u grupi protiv Španije u subotu od 13.30. Siguran plasman u četvrtfinale izboriće po dvije ekipe iz svake grupe.