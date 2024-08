"Ove suze nisu zato što je kraj!" Rastanak zlatne generacije reprezentacije Srbije!

Velike košarkašice su se ove srijede oprostile od nacionalnog dresa.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Košarkašice Srbije ispale su u četvrtfinalu Olimpijskih igara u meču protiv Australije, u kojem nisu imale šansu protiv boljeg protivnika. Poslije meča, postalo je definitivno da je došlo vrijeme za odlazak dugogodišnjih reprezentativki iz nacionalnog tima - Tine Krajišnik i Nevene Jovanović.

Tina Krajišnik (33), dugogodišnji krilni centar reprezentacije, povlači se kao osvajačica zlata na Eurobasketu 2021.

"Ovo je bila moja posljednja utakmica. Suze su više zbog sna o medalji i borbe. Mislim da smo mogle i da je trebalo da se borimo za medlje, pa šta bude, a na kraju, kada se sve završilo, već mi je došla i ta misao da ja nemam više tu šansu. I da je to – to. Pomiješane emocije, definitivno, zbog toga što nismo uspjele ono što smo htjele. Nemamo tu borbu za medalju. I naravno da nije lako ni govoriti sad u ovom trenutku, ali definitivno nije bio naš dan i nismo uspjele da uradimo ono što smo htjele. Pretrčale su nas, nismo imale tu energiju. To je bio najveći problem. Te naše greške u napadu koje su one iskoristile u kontranapadima. Jednostavno, odbrana nije funkcionisala kako je trebalo. To je to, ne treba zanemariti to što smo do sada uradile i da su ovo mlade djevojke koje će u narednih par godina osvajati medalje".

Tim napušta i Nevena Jovanović (34) koja je duže od decenije u reprezentaciji. Dva puta je bila prvakinja Evrope, bronzana 2019, bronzana iz Rija 2016...

"Znači da je kraj, nažalost, na ovaj način. Sada je trenutno toliko bolno, ima puno više lijepih emocija, nego lošijih. Kada ovaj dan prođe, emocije će popustiti i sjećaću se lijepih koje smo imali. Sve mi je sa njima drago i dobro i loše, sve su to neka iskustva koja jedna bez drugih ne bi mogla da bude tu. Pamtiću sve medalje, sate i sate provedene na treningu. Baš je teško na ovaj način, ali to je sport, okrutan… Nije bio naš dan. Najlošije smo odigrali utakmicu koja je nokaut. Sigurno je da će nas boljeti neko vrijeme".

Saša Čađo rekla je da o odlasku ne razmišlja.

"Sam taj pojam da treba da se pozdravim mi ne dolazi u glavu. Ne želim da se spremam, kad dođe momenat doći će. Volim da budem dio ovog tima, za mene je igranje košarke reprezentacija. Uvijek volim da budem tu sa djevojkama i predstavljam zemlju na najbolji mogući način. Neosporno je to da su cure dale svoj maksimum, ali uvijek želiš više. Sad u tom momentu nije bilo moguće. Ono što iz srca mogu da kažem jeste da sam ponosna na svaku djevojku i koja je bila od početka priprema i koja više nije tu i koje su ostale, jer znam koliko smo radile i dale se u sve to. Danas, jednostavno, nije bio naš dan. Normalno, uvijek ti je žao, uvijek hoćeš da pobijediš. Ništa više ne mogu da kažem nego da sam ponosna, i da ću sve da ih zagrlim i poljubim…"

