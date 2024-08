Suze Bogdana Bogdanovića zaboljele Srbiju: Očiju punih suza poslao poruku naciji poslije poraza!

Kapiten reprezentacije veoma teško podnio poraz protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Izvor: RTS / Printscreen

Bogdan Bogdanović u suzama je napustio teren poslije poraza Srbije od Sjedinjenih Država u polufinalu Olimpijskih igara. Dao je sve što je mogao, ubacio 20 poena, ali nije uspio da kao kapiten predvodi nacionalni tim do istorijske, jedne od najvećih pobjeda u istoriji - protiv Amerike.

Zato će "orlovi" u meč za bronzu, a ta činjenica veoma je zaboljela kapitena. Svi su vidjeli kako je dresom brisao suze dok su ga saigrači tešili, a rivali mu čestitali herojsku partiju. I Lebron Džejms, protiv kojeg je doslovno vodio "rat" na terenu, prišao mu je među prvima i čestitao.

Boreći se sa snažnim emocijama, Bogdanović je imao snage samo da kaže nekoliko rečenica za Radio-televiziju Srbije.

"Težak poraz, i ja sam ponosan na saigrače, na momke, na način na koji smo se borili. Eto, to je to. Do kraja... Nismo odustali i na to možemo da budemo ponosni. Mislim da smo odigrali najbolje moguće, mogli smo da damo još koji šut, da sačuvamo loptu... Oni su dali još koji šut... Znam na šta aludirate, ali nećemo mi to da komentarišemo, nije to na nama."

Pogledajte kako je Bogdanović plakao poslije utakmice: