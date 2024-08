Amerikanac otkrio skandal FIBA pred meč Srbija - SAD: Iza kulisa "krađe" u koju su uključili eksperte

I sami novinari bili su iznenađeni kako je FIBA odlučila da se dva dana pred finale Olimpijskih igara odlučuje ko je MVP. Uz to konsultovali su i "eksperte" koji nisu imenovani, tako da je Nikola Jokić nepravedno ostao bez nagrade nauštrb Lebrona Džejmsa.

Košarkaška reprezentacija Srbije vratila se sa bronzanim odličjem sa Olimpijskih igara u Parizu. Vodila je srpska reprezentacija skoro čitav meč, a onda je u samoj završnici poslije nekoliko spornih odluka uspjela da "prospe" pobjedu i finale. Amerikanci su slavili sa četiri razlike i potom osvojili turnir, a je MVP nagrada otišla u ruke Lebrona Džejmsa, što je mnoge začudilo.

Jednostavno, Nikola Jokić je bio najbolji u svim statističkim kategorijama - poenterski, skakački i u asistencijama - dok je isto tako imao i najveći uticaj na igru svog tima. Štaviše, djelovalo je i da je Stef Kari prije zaslužio MVP priznanje zbog 17 trojki u posljednje dve utakmice, međutim ipak je Lebron Džejms na savršen način proslavio svoj posljednji turnir u dresu SAD.

Kako je uopšte izgledalo glasanje za MVP-a i ko je dodijelio Lebronu nagradu? Poznati američki novinar Brajan Vindhorst ispričao je u jednom podkastu da je i sam bio iznenađen kako je FIBA organizovala cijeli proces.

"Rečeno mi je da glasaju mediji. Negdje tamo bio je QR kod na zidu u medija centru i glasanje za MVP-a otvorili su dva dana ranije, dakle za vrijeme polufinalnih mečeva. Prvo sam se zapitao, zašto bi to uradili tad?", ispričao je začuđeni Vindhorst, jedan od najpoštovanijih američkih novinara koji prate NBA ligu.

"Poslije mi je rečeno da pored medija glasaju i FIBA eksperti. Huh, FIBA eksperti... To je nebulozno", otvoreno je rekao Vindhorst i dodao mu sve to "smrdi" i da je moglo daleko bolje da bude organizovano: "To su mogla da budu dva-tri tipa koje su zaustavili i pitali 'e ljudi ko treba da dobije nagradu'. Ali kako god, nije to sad toliko bitna stvar poslije svega što se dogodilo na košarkaškom turniru".

Podsjetimo, za srpske košarkaše upriličen je veliki doček na balkonu na kome se navijačima obratio i Nikola Jokić, pa su čak i u SAD bili oduševljeni kako ga narod voli i odmah su priznali da "Kevin Durent to nikada neće doživjeti".

