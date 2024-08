Pešić progovorio o suđenju na OI bez dlake na jeziku: To za FIBA nije tačno, nismo mi Amerika!

Selektor Srbije Svetislav Pešić imao je šta da kaže o suđenju i izboru arbitara na Olimpijskim igrama u Parizu.

Selektor Srbije Svetislav Pešić stigao je u Srbiju nakon velikog uspeha sa našim nacionalnim timom u Francuskoj. Prvo u Lilu, a potom u Parizu srpski tim je igrao fantastično i na kraju donio olimpijsku bronzu, a selektora Pešića su na gostovanju na "RTS-u" pitali i o suđenju. Na konstataciju da "FIBA nije napredovala" nije se složio Pešić i istakao da pomaka ima.

Ipak to što su velike utakmice sudili arbitri iz nekih nekošarkaških zemalja, kao i to što nema sudija iz NBA i Evrolige jeste apostrofirao kao problem trofejni selektor.

"Ne bih rekao da FIBA nije napredovala. Moram da kažem da FIBA apsolutno, što ja znam, kao i Evroliga, ulaže u unapređenje sudija, ono što nije dobro je da FIBA i Evroliga treba da nađu način saradnje. Vidite po takmičenjima, ne kažem da su evroligaški arbitri bolji, ali očigledno da imaju više iskustva, sude teške i značajne utakmice, stalno su u tom jakom sistemu, sude najboljim evropskim igračima. Sigurno je da ta saradnja između tih kancelarija Evrolige i FIBA treba da bude još bolja", rekao je selektor Pešić u gostovanju "RTS-u".

Istakao je da što se tiče napretka košarke kao sporta Evropa treba u nekim aspektima da se ugleda na NBA, ali da mora da sačuva i nešto svoje i autentično.

"Ponavljam da ne treba da gledamo šta radi NBA, nego šta radi fudbal koji je najveći biznis u sportu. Taj biznis kreće iz Evrope. I sa aspekta organizacije i svega, kako god i suđenja na kraju. Samo treba da gledamo šta oni rade i da sa njima sarađujemo. I da ta iskustva prenesemo i na košarku, da uzmemo nešto od njih. NBA je tu, ali mi smo ipak geografski, tradicionalno, istorijski, po mentalitetu i shvatanju vrhunskog sporta u Evropi i to se poprilično razlikuje", istakao je on.

Potom se ponovo dotakao suđenja i istakao da se vidjela razlika u arbitriranju kod nekih sudija.

"Nadam se da će u budućnosti ovakve utakmice poput polufinala Olimpijskih igara suditi najbolje sudije. Taj Kanađanin što je sudio meč za bronzu je ozbiljan sudija, jasno se vidi linija. Nismo mi izgubili prvi put u životu, izgubićemo još neki meč, pobijedićemo nekad možda i odlukom sudije. Međutim, molim vas. Vidjeli ste suđenje Francuza, to je sudija od autoriteta. Ovaj iz Južne Amerike što je bio tu, shvatio je svoju poziciju, zna se ko kosi, ko vodu nosi. Biće to pobijedili ste, pa hvališ sudije. Ne hvalim. Imali su i oni neku grešku, to radimo svi, ali autoritet, znanje. To se osjeti. To i gledaoci osjete koji navijaju, vidi se to, bez obzira da li poznaju pravila ili ne", završio je Svetislav Pešić.

