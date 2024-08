"Naneli nije otišao iz Partizana zbog tuče": Oglasio se Zoran Savić, otkrio šta je bio problem

Sportski direktor Partizana Zoran Savić govorio o odlasku Džejmsa Nanelija iz kluba.

Izvor: MN PRESS

Američki košarkaš Džejms Naneli bio je miljenik navijača Partizana prethodne dvije sezone, ali je klub odlučio da ga ne zadrži, uostalom kao i sve ostale igrače osim Balše Koprivice i Alekse Dimitrijevića. Iako je bio u ljubavi sa Grobarima, ne može da se kaže da je rastanak sa Partizanom bio prijatan pošto je prethodnih nekoliko dana došlo i do "prepucavanja" - Naneli je burno reagovao na društvenim mrežama i preko menadžera, dok se Partizan oglasio putem saopštenja i izjava predsjednika Ostoje Mijailovića.

Sada je svoj sud o ovoj temi dao i sportski direktor Partizana Zoran Savić koji je u intervjuu za "Mozzart Sport" ispričao da je još tokom prošle sezone donijeta odluka da se "zamijeni skoro cijeli tim" jer je timu nedostajalo "svježe krvi", u šta se na kraju krajeva nije uklapao ni Džejms Naneli.

"Jedva stvar je sasvim jasna, on je ostavio veliki trag u Partizanu. Mi volim Džejmsa. On je unikatan karakter. Jednostavno, dosta je dao klubu, to svi vide. Imao je i više nego solidnu prošlu sezonu, ali odluka da li nastavljamo sa njim nije donijeta na osnovu tog incidenta u finalu ABA lige. Kao što sam rekao, mi smo se odlučili na tu rekonstrukciju još i ranije. Bilo je razgovora između Željka, Ostoje i mene, vidjeli smo neke stvari u timu koje nam se nisu svidjele i to je to", rekao je Zoran Savić i dodao:



Šta se dešava sa Kaboklom? Prema riječima Savića, Partizan je odlučio da uprkos suspenziji Kabokla - aktivira produžetak ugovora, klauzulu koju je imao u ugovoru Brazilac. Ipak, Partizan je potom dobio zahtjev iz Kolumbije za "LOC" (Letter of Clearance) i sada FIBA odlučuje o tome šta će se dogoditi sa njim: "Imali smo rok do 15. jula i odlučili smo da ga zadržimo On je po svim pravnim osnovama naš igrač. Sada se čeka ta odluka kako bismo preduzeli naredne korake."

"Glupo je da mi sudimo po njemu na osnovu tog incidenta, doduše to nikada u karijeri nisam vidio. Da se igrači potuku na dan utakmice. Kažem sebi da sam u košarci sve do sada vidio i doživio, ali to nisam. Da ne ulazim u razloge što i kako se to desilo, ali recite mi veliki klub kao što je Real i Barselona... Da li bi oni otvorili neki postupak, da saznaju šta se dešava. Ja mislim da bi."

Savić opisuje Nanelija kao "emotivnog momka" i još jednom ponavlja je da razlog odlaska nije vezan za incident sa Stefanom Lazarevićem u "Areni" uoči meča finalne serije sa Crvenom zvezdom.

"Moj posao je na napravim ekipu zajedno sa Željkom i predsjednikom Mijailovićem. Donijeli smo odluku iza koje stojimo. Mi smo ispoštovali sve što se tiče Naneija sa ekonomske strane i zahvaljujemo mu se na apsolutno svemu što je uradio za Partizan koji je funkcionisao i prije Nanelija, a funkcionisaće i poslije njega. Ne samo njega, nego i mene i Željka i bilo koga drugog. Klub je veći od svakog pojedinca. Ne može Partizan da se prilagođava pojedincu, već se pojedinac prilagođava klubu. Neke stvari jednostavno moraju da se poštuju. Sjetite se samo onog perioda kada su igrali momci koje zovemo: 'Čuvari vatre'. Oni su nosili ovaj dres kada je bilo najteže i održali su klub svojom borbom. Mi imamo i obavezu prema navijačima koji su naša najveća snaga. Ne možemo poslije loše sezone da se pravimo kao da se ništa nije desilo i da ne mijenjamo ništa. Bilo je jasno da su korjenite promjene potrebne. Sada imamo miks mladosti i iskustva. Neki novi karakteri koji stvaraju hemiju u svlačionici i očekujemo da se ostvari nešto dobro", zaključio je Savić.