"Željko me je četiri puta ove godine zamolio"! Džejms Naneli se opet oglasio o Partizanu

Džejms Naneli otkrio o čemu je četiri puta pričao sa Željkom Obradovićem.

Izvor: MN PRESS

Partizan je predstavio tim za novu sezonu, a u ekipi koju će predvoditi Željko Obradović biće čak 14 novih imena. Od starosjedilaca tu je samo Balša Koprivica, a nakon predstavljanja tima crno-bijeli su se pozdravili sa Džejmsom Nanelijem koji je praktično bio posljednja nedoumica kada su ostanci u klubu u pitanju. O Amerikancu je pričao Ostoja Mijailović, a zatim je stigao i odgovor iskusnog košarkaša.

Naneli se oglasio još jednom, ovog puta da pojasni kako je tokom sezone dobijao ponude crno-bijelih da ostane do kraja karijere. Odnosno, Džejms Naneli je u jednom komentaru na društvenim mrežama otkrio da ga je Obradović tokom sezone četiri puta zamolio da ostane u timu i karijeru završi kao košarkaš Partizana!

"Da i ja sam želio. Žoc me je barem četiri puta ove godine zamolio da ostanem sve dok ne odlučim da se penzionišem, ali dobro sad", napisao je Džejms naneli u poruci jednom navijaču Partizana koji mu je otkrio da je maštao o njegovog ostanku u klubu sve do kraja karijere. Po Nanelijevim riječima, on je bio za tu opciju, isto kao i Željko Obradović.

Džejms Naneli i Željko Obradović sarađivali su i prije nekoliko sezone, kada je najtrofejniji evropski stručnjak donio turskom timu prvu i za sada jedinu titulu u Evroligi. Naneli je bio važan dio ekipe u toj sezoni, kao i tokom mandata u Partizanu u kojem je postao miljenik navijača.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 02:20 Ife Lunberg za MONDO Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

(MONDO)