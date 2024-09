Stižu kola, knjaževačke tablice, a u njima novi plej Zvezde! Hit priča Nemanje Nedovića, nije mogao da vjeruje

Nemanja Nedović podijelio je sjajnu anegdotu o dolasku Kodija Milera Mekintajera u Crvenu zvezdu.

Izvor: YouTube/ Košarkaški podcast sa Lukom i Kuzmom

Nemanja Nedović je promijenio broj i spreman je da otvori novu stranicu svoje karijere u Crvenoj zvezdi naredne sezone. On je jedan od iskusnijih igrača u ekipi, a ove sezone će uz povratnike Nikolu Kalinića i Ognjena Dobrića imati priliku da prvi put igra sa Kodijem Milerom-Mekintajerom.

Snažni plejmejker stigao je poslije nevjerovatne debitantske sezone u Evroligi koju je odradio kao igrač Baskonije, a u Beograd je došao u kolima sa - knjaževačkim tablicama! Amerikanac je inače reprezentativac Bugarske, a preko iste veze je očigledno nabavio i automobil...

"Nemamo nadimak za njega, ali je došao sa nekim autom - knjaževačke tablice! Ja sam ga pitao: 'Brate, kakve ti veze imaš sa Knjaževcem?' Kaže on: 'A kakve veze imam sa Bugarskom?' I to što kažeš... Isti čovjek koji mu je sredio Bugarsku mu je sredio i ovo", ispričao je Nemanja Nedović u podkastu kod "Luke i Kuzme".

Nakon što je govorio o "roleksima" koje je Nikola Jokić poklonio saigračima iz reprezentacije iskusni bek je govorio o prvim utiscima o novom saigraču. Nije lako trenirati sa Kodijem Milerom Mekintajerom, pogotovo kada te "namjesti" na rame...

"Motivisan je jako, to vidim odmah. Rekao sam da su svi super momci i on se uklapa u to. Jak je kao zvijer, baš danas me nešto spustio... Kad me grunuo ramenom u grudi, trebalo mi je bukvalno pet minuta da se oporavim. Jak je kao zvijer, agresivan je, sviđa mi se što je jako agresivan. Meni se odmiču igrači, i njemu se odmiču, ali on ide kroz čovjeka i onda nekako privlači pažnju i skuplja odbranu. Lijepo vidi sve da izbaci tako da mi se sviđa kako igra i sviđa mi se da igram sa njim. Imam dosta otvorenih šuteva pomoću njega i imamo ove godine dosta igrača koji znaju da igraju sa loptom i koji će mnogo privlačiti pažnju odbrane", istakao je Nedović.