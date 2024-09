Tri razloga zbog kojih Petrušev nije Zvezdin: Svi alarmi popaljeni, posljednja opcija je katastrofa!

Ukoliko je povreda Nikole Milutinova ozbiljna, to pravi velike probleme Crvenoj zvezdi i Olimpijakosu.

Izvor: MN PRESS

Iz dana u dan se komplikuje situacija oko eventualnog povratka Filipa Petruševa u Crvenu zvezdu. Djelovalo je da je to izvjesno kada je objavio pirejski klub da se vraća nekadašnji MVP Evrolige Saša Vezenkov, a onda su krenuli problemi. Prvo se povrijedio Mustafa Fol, a sada i Nikola Milutinov!

Dok čekamo informaciju o tome da li će Fol morati na operaciju i da li će iči na pauzu koja bi mogla da bude i na cijelu godinu, sada iz Grčke javljaju da postoje tri scenarija oko povrede Nikole Milutinova. On je izvrnuo članak na treningu, čeka se da se vidi kakve je stanje kada mu otok splasne i kada se odrade snimanja.

Prema navodima "BN Sportsa" iz Grčke postoje tri scenarija. Jedan je da je povreda obično izvrtanje zlgoba, da je potrebno da se samo ohladi, umiri i da će za nedjelju dana sve biti u redu. Ako je došlo do manjih oštećenja pauza će biti do 20 dana, što opet vraća Milutinova u tim za početak Evrolige i realno ne ugrožava eventualni transfer u Crvenu zvezdu. Problem je ako je povreda ozbiljna jer ako se to desi imaće i Olimpijakos i Zvezda veliki problem.

Olimpijakos jer bi bez jednog od najboljih igrača ostao na duži vremenski period, a Crvena zvezda jer onda od dolaska Petruševa ne bi bilo ništa. Olimpijakos ove sezone želi da sa Evanom Furnijeom u timu napadne pehar Evrolige, ali sada im je situacija pod košem alarmantna. Vratio se Saša Vezenkov i tu su Alek Piters i Filip Petrušev kao "četvorke", ali problem su "petice". Ukoliko se pored Mustafe Fola i reprezentativac Srbije Nikola Milutinov ozbiljnije povrijedi samo će ostati Mozes Rajt kao klasični centar. Tu bi Filip Petrušev mogao da ia veliku ulogu jer je on tokom karijere skoro podjednako igrao na poziciji centra i krilnog centra, dok Vezenkov i Piters realno ne mogu na "pet".

