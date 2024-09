Boban je godinama pisao istoriju NBA lige: Odlazi iz SAD, a brojke kao najbolji svih vremena!

Marjanović završava NBA karijeru i ponovo ćemo ga gledati u Evropi.

Srpski košarkaš Boban Marjanović dogovorio je saradnju sa turskim velikanom Fenerbahčeom i u narednoj sezoni nosiće dres tima iz Istanbula, u kojem treba da bude jedan od bitnijih igrača. To ujedno znači i kraj devet godina duge NBA karijere, a nema sumnje da će košarkaš iz Boljevca nedostajati Amerikancima.

Tokom prethodnih devet godina, od kako je iz Crvene zvezde otišao u SAD, Boban je pokazivao košarkaški talenat, postao najbolji prijatelj pojedinih NBA igrača, bio pravi šoumen na terenu, ostvario uloge u Holivudu i važio za miljenika navijača timova za koje igra i njihovih rivala.

I ne samo to - Boban Marjanović je stigao do nekih brojki koje ga stavljaju među najbolje svih vremena kada je riječ o najboljoj košarkaškoj ligi na planeti. Primjera radi, Boban Marjanović NBA karijeru završava sa boljim "PER" učinkom od Stefa Karija! "PER" je metoda kojom se sabiraju učinci u različitim kategorijama, a primjera radi, Nikola Jokić je najbolji u istoriji. Iza njega su Majkl Džordan i Lebron Džejms, a ne toliko daleko i Boban Marjanović kojeg samo mali broj odigranih minuta sprečava da češće bude pominjan kada su ovakve statistike u centru pažnje.

Još jedan od parametara koji Amerikanci koriste je i "win shares", odnosno učinak pojedinca na ukupan broj pobjeda njegovog tima. U toj kategoriji Boban Marjanović takođe veoma dobro kotira, pošto je iza sebe ostao čak i Kevina Durenta, jednog od najboljih igrača u ovoj generaciji.

Kao što smo već rekli, Bobana Marjanovića samo je minutaža sprečavala da bude bolje plasiran na listama koje gledaju ukupan učinak, ali je zato veoma dobar na kojima gdje se traži prosjek. Najbolji primjer za to su postignutih poeni na 36 minuta, gdje je skoro pa isti kao legendarni Vilt Čemberlen, jedan od najboljih igrača u istoriji košarke i najmoćniji centar svog doba. Takođe, po ostvarenim skokovima na 36 minuta Boban je u egalu sa Denisom Rodmanom, slavnim članom Čikago Bulsa i mašinom za skokove iz devedesetih.

Kada se sve uzme u obzir, Bobanov uticaj na američku košarku biće ogroman. Posebno kada znamo koliko je voljen bio u svim halama koje je posjetio tokom devet sezona. U dresu San Antonija, Detroita, Klipersa, Filadelfije, Dalasa i Hjustona odigrao je 331 meč u ligaškom dijelu sezone i još 31 u plej-ofu.