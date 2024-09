Miško se hitno oglasio zbog Čovića: Ova izjava je potpuno netačna!

Menadžer Miško Ražnatović otkrio da nije zaradio novac od odlaska Nikole Topića u NBA ligu.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Taletnovani srpski košarkaš Nikola Topić napustio je Crvenu zvezdu na kraju prethodne sezone i otišao je u NBA ligu, a crveno-bijeli su za to dobili prikladno obeštećenje. Iz SAD je stiglo čak dva miliona evra za jednog od najtalentovanijih evropskih košarkaša, o kojem je na konferenciji pred sezonu govorio i prvi čovjek Zvezde.

Izjavu Nebojše Čovića da je 10 odsto, odnosno 200.000 evra dobio menadžer Miško Ražnatović demantovao je najuticajniji agent evropske košarke. On se oglasio ubrzo nakon Čovićevog obraćanja medijima i istakao da je 7,5 odsto pripalo Megi, u kojoj je Topić bio na pozajmici.

"Topić je otišao u NBA, Zvezda je dobila dva miliona dolara. Od čega je 200.000 dato menadžeru. Ova izjava je potpuno netačna! Crvena zvezda menadžeru nije dala ništa, a isplatila je 7,5 odsto Megi, klubu u čijem dresu je Topić odigrao 72,2% mečeva prošlogodišnje sezone! 7,5%x2mil=150.000", napisao je na svom "X" nalogu Miško Ražnatović.

Topić je otišao u NBA, Zvezda je dobila dva miliona dolara. Od čega je 200.000 dato menadžeru



Ova izjava je potpuno netacna! CZ menadzeru nije dala nista, a isplatila je 7,5 % Megi, klubu u cijem dresu je Topic odigrao 72,2% meceva proslogodisnje sezone!



7,5%x2mil=150.000 — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic)September 20, 2024

Podsjećamo, na konferenciji pred početak nove sezone Nebojša Čović je govorio o odlasku najtalentovanijeg srpskog košarkaša u SAD.

"Crvena zvezda je od Amerikanaca dobila 2.000.000 evra u dan za Nikolu Topića, Od toga je 200.000 otišlo njegovom menadžeru Miodragu Ražnatoviću. To što NCAA daje novac ne možemo da pratimo to i tu konkurenciju i tu moramo da dođemo do administrativne zaštite. Tu mora da se uključi i FIBA svet i FIBA Evropa. To je velika opasnost za odliv igrača, Mada nama igrači idu u Španiju, Italiju, Tursku", rekao je Čović.