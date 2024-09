Partizan me zvao, nisam mogao da izdam Zvezdu: Štimac otkrio detalje, riječi oca bile su ključne

Vladimir Štimac pričao je da ga je Partizan zvao da dođe kada je Andrea Trinkijeri bio trener, ali da je odbio poziv.

Vladimir Štimac (37) jedan je od miljenika navijača Crvene zvezde. Bio je u srpskom klubu u tri navrata, prvi put dvije sezone (od 2008. do 2010. godine), pa onda još dva puta u sezoni 2015/16 i sezoni 2019/20. Malo je nedostajalo da prije tog trećeg mandata dođe u Partizan.

Nije naveo tačno u kom momentu, ali je ispričao da je imao poziv iz Humske u trenucima kada je Andrea Trinkijeri bio trener (od 2018. do 2020. godine).

"Trinkijeri me nije direktno zvao, ali je on htio da ja dođem. Ja sam tad bio kod Željka u Feneru. 'Vidi, ovi bi htjeli da te dovedu', rekao sam 'Seade, svaka čast ljudima, ali ne mogu, to je moj karakter'. Ne bih mogao ni za kakve pare, ne samo moju Zvezdu nego nikoga drugog da prodam", rekao je Štimac u podkastu "SwishCast".

Objasnio je da nije htio da izda voljeni klub.

"Ono što je meni otac govorio godinama, možeš da izgubiš sve, ali jednom kada izgubiš obraz, sve si izgubio. Svaka čast Partizanu, imam najbolje mišljenje o ljudima koji su me pozvali. Ali, ne ide džabe ona pjesma 'Pravi delija vjeran je k'o pas'", zaključio je Štimac.

Pored Zvezde Štimac je u Evropi nosio dresove Beovuka, Žalgirisa, Ventspilsa, Nimburka, Banvita, Unikahe, Bajerna, Estudijantesa, Bešiktaša, Efesa, Turk Telekoma, Fenerbahčea, Bahčešehira...