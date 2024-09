Divac progovorio o dolasku u Zvezdu: Svi su znali da navijam za Partizan, počelo je od jedne izjave

Vlade Divac ispričao je kako je završio u Crvenoj zvezdi iako navija za Partizan.

Izvor: MN PRESS

Vlade Divac poznat je kao veliki navijač Partizana, nikada to nije krio. Zbog toga je njegova odluka da zaigra za Crvenu zvezdu tokom NBA "lokauta" 1999. godine i dan-danas jedna od stvari o kojoj se priča. Kako se to dogodilo i šta je uticalo na njega da obuče crveno-bijeli dres?

Objasnio je to on sam i otkrio kako je došlo do toga da zaigra u redovima najvećeg rivala.

"Bio je to splet neobičnih okolnosti. Jedna moja šala otišla je predaleko i da ne bih ispao neozbiljan prihvatio sam dolazak u Zvezdu kao jednu od avantura u životu. Iskreno, čak nije bilo neke drame među navijačima Partizana. Znali su oni da sam partizanovac, uvijek sam govorio da iz ljubavi igram samo za reprezentaciju i Partizan i da je sve ostalo samo posao", rekao je Divac za hrvatski portal "Indeks".

Potom je dodatno pojasnio kako je sve krenulo. "Kada je bio taj 'lokaut' u NBA jedan prijatelj koji navija za Zvezdu pitao me je da li bih došao. U šali sam mu rekao da nema problema. To je došlo do ljudi u klubu koji su ozbiljno sve to shvatili. Pokušao sam da se izvučem, rekao sam da će ih to koštati toliko i toliko. Rekli su da može..."

Pokušao je na sve načine da natjera Zvezdu da odustane, što se nije dogodilo.

"Poslije toga sam im rekao da će morati da plate ogromno osiguranje i na to su rekli da može. Kada sam vidio da ne odustaju dodao sam da će morati sve to da se plati unaprijed i opet su rekli može. Porez? Može. Sve je bilo može. Ništa, nisam imao izbora kad sam se već uvalio u tu priču", zaključio je Divac.