Bilo je mnogo talentovanijih igrača od mene: Miloš Teodosić otvorio dušu i otkrio zašto se nikad nije plašio

Miloš Teodosić je pričao o svojoj karijeri, počecima, momentima u CSKA...

Miloš Teodosić (37) odlučio je da još igra košarku, produžio je ugovor na još godinu dana i nosiće crveno-bijeli dres i u narednoj sezoni. Poznat je srpski plejmejker kao neko ko ne voli previše da se eksponira i da priča u medijima, ali to nije uvijek slučaj.

Tako je gostovao u podkastu kod Edina Avdića i tamo je pričao o raznim temama što može da se vidi na kratkom snimku koji predstavlja najavu emisije. "Iskreno, za sebe nisam smatrao da sam nešto pretjerano veliki talenat, mislio sam da sam talentovan, da znam da igram. U mojoj generaciji bilo je mnogo boljih i talentovanijih igrača", rekao je Teodosić u podkastu "X&O's".

Na konstataciju da je on igrač koji se ne boji da pogriješi s obzirom na sva magična dodavanja i prvo se nasmijao. "Vraćamo se na to da neću biti zamijenjen ako pogriješim. Ako napravim to tri puta, ja bih sam sebe zamijenio."

Teodosić je kroz karijeru najviše vremena proveo u Moskvi gdje je igrao za CSKA šest godina i sa ruskim klubom je osvojio Evroligu. Otkrio je i jedan zanimljiv detalj u vezi sa saigračima koje je tamo imao. "CSKA je na to veoma pazio. Eto za tih šest godina ne mogu da kažem da je bio ijedan igrač da meni nije bio, da kažem simpatičan. Bilo je igrača sa kojima sam super, sa kojima sam odličan, ali nije bilo igrača za kojeg mogu da kažem da sa njim ne mogu ni kafu da popijem", zaključio je Teodosić. Cijeli podkast biće objavljen u utorak 24. septembra u 20 časova.

