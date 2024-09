Davis Bertans progovorio o odlasku iz Partizana: "Zbog toga se tri godine nisam čuo sa Duletom!"

Davis Bertans poslije dugo vremena progovorio je o odnosu sa Duškom Vujoševićem.

Davis Bertans u sezoni pred nama nosiće dres Dubaija, nedavno je saopšteno iz kluba. Ipak, srpskoj javnosti Letonac je najpoznatiji iz perioda kad je branio boje Partizana.

Igrao je u generaciji u kojoj se stranci nikada više nisu voljeli - i rame uz rame stajao je sa Francuzima Žofrijem Lovernjom i Leom Vestermanom. Letoncu nije mnogo vremena trebalo da postane miljenik Grobara, precizan šut izvan linije 6,75 brzo je "kupio" navijače, a priča o jednom kraćem prstu na šuterskoj ruci samo je doprinijela još većoj ljubavi. Međutim, ranije prekinuta saradnja izazvala je brojne negativne komentare, ne samo ljubitelja Partizana već i tadašnjeg trenera Duška Vujoševića koji je odlazak Letonca doživio kao veliku izdaju. "Neko se zove Lovernj, a neko Bertans", čuvena je njegova izjava.

Vujoševićeve zamjerke ostavile su jak utisak na Bertansa. O odnosu sa bivšim trenerom napokon je progovorio u razgovoru za "Meridian Sport": "U to vrijeme je bilo malo bolno što smo se tako razišli. Dugo nisam razgovarao sa Duletom, barem tri godine. Ja sam otišao u San Antonio, on je imao probleme sa zdravljem… Ali, kada je napustio klub, poslije izvjesnog vremena sam ga pozvao. Želio sam da zna da mu ništa ne zamjeram, da je to prošlost, da sam mu zahvalan na svemu", rekao je Bertans.

"Nismo se baš često čuli, ali jesmo. Kada je radio u Klužu, pozvao me je i pitao za mišljenje za jednog letonskog igrača. Nismo bili bliski kao dok smo bili u Beogradu, ali je sve bilo prošlost. Mnogo sam mu zahvalan. Koliko god je bilo teško, te godine u Partizanu su mi mnogo pomogle. Ljudi su pričali da sam zbog teških treninga doživio i povredu koljena, ali niko ne može da zna da li bi se ionako to desilo. Kada pogledam karijeru – sjajna je! Došao sam do NBA, tamo igrao osam godina", rekao je Letonac.

Period u Partizanu očvrsnuo je Bertansa. "Iskusio sam najtežeg trenera, najteže treninge i najteže utakmice za te godine. Poslije toga je sve bilo lakše proći. To iskustvo je za mene bilo nevjerovatno. Poslije je svaki igrač mentalno jak, neće pući poslije jedne loše utakmice, poslije jedne kritike, eventualne vike trenera", rekao je bivši igrač Partizana.

Bertans je poslije crno-bijelog dresa branio boje Baskonije, potom je 2016. postao igrač San Antonija i tako započeo svoju NBA karijeru. Nastupao je i za Vašington, Dalas i Oklahomu u osmogodišnjoj karijeri u najjačoj ligi na svijetu.

Dubai će prvi meč u Jadranskoj ligi odigrati protiv Crvene zvezde u nedelju (22. septembar) u 17 časova.

