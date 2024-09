Aleksa blistao na debiju u Rusiji: Srbin odmah pokazao zašto je doveden

Aleksa Avramović odigrao je odličan meč za CSKA protiv Uniksa.

Aleksa Avramović bio je jedan od glavnih igrača u pobjedi CSKA protiv Uniksa u VTB ligi (71:55). Srpski reprezentativac je na debiju u šampionatu postigao 14 poena, uz pet asistencija i četiri skoka i imao je indeks korisnosti 20. Uz to je šutirao 3/5 za dva i 2/5 za tri.

Morali su "armejci" da prave preokret pošto su na poluvremenu gubili (28:21), poslije tri četvrtine bilo je 48:41 za domaći tim i onda je krenula rapsodija. Posljednju dionicu Aleksa i saigrači odigrali su skoro savršeno, primili samo 14 poena i napravili veliku razliku.

"Hvala navijačima na sjajnoj podršci. Loše smo počeli meč, moramo da damo zasluge za to Uniksu koji je igrao čvrstu odbranu i pokazao šampionske ambicije. Bili smo mnogo bolji u drugom dijelu igre, bili smo pametniji i to je dovelo do dobrog rezultata. Svi igrači su dali veliki doprinos iako brojke ponekad to ne pokazuju", rekao je trener Andreas Pistolis.