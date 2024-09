Bogdan sa osmijehom na svom Mirijevu: Otvorio kamp, jedva dočekao da se vidi sa klincima!

Bogdan Bogdanović je u sjajnom raspoloženju otvorio osmi košarkaški kamp pod svojim imenom.

Na Mirijevu je otvoren novi kamp Bogdana Bogdanovića koji će se ovih dana održati sa nikada većim brojem polaznika. Nakon što je govorio o svom eventualnom povratku u Partizan kao i o selektoru Srbije Svetislavu Pešiću kapiten srpskog nacionalnog tima je rekao nešto i o samom kampu, programu i svojim planovima. Pogotovo mu je bilo bitno to što je na svom Mirijevu mogao da uradi nešto korisno i lijepo za zajednicu.

"Hvala što ste došli u velikom broju i vi dosta doprinosite ovoj djeci i našem razvoju. Ja sam tu kao glavno lice, ali i vaša poruka je dosta važna za našu djecu. Osma godina, druga fondacijska. imamo misiju da obnavljamo terene, da poboljšamo uslove za rad, za igru za našu djecu. Naravno počeli smo od Mirijeva jer su ovdje prvi košarkaški koraci koje sam napravio. Za Mirijevo me vežu posebne emocije. Pohađao sam ovdje škole 'Despot Stefan Lazarević' i 'Pavle Savić', tako da mi je drago. Izuzetno sam počastvovan da imam privilegiju i mogućnost da pokažem", naglasio je Bogdan Bogdanović na otvaranju kampa koji je realizovao u saradnji sa "Adidasom".

Upitan je koliko je njemu značio rad sa najboljim trenerima sa kojima je imao priliku da sarađuje - Željkom Obradovićem, Dudom Ivkovićem, Svetislavom Pešićem...

"Nevjerovatno je koliko svako iskusan na neki svoj način. Koliko ima svoj način edukacije. Drže se svog pravca i to je njihova sličnost. Uporni su u tome i mislim da na taj način i njihovim autoritetom uspiju da promijene tu naviku koja je možda i presudna u razvoju igrača. Meni su mnogo pomogli i neizmjerno sam svima zahvalan."

Pogledajte 05:24 Bogdan Bogdanović o svom kampu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Prisjetio se i prvih košarkaških koraka kada je baš u sali u kojoj je sada pričao počeo da trenira.

"Kada sam bio mali prvi ulazak u salu i dalje se sjećam tog zvuka, lopti, djece. Jednostavno sam htio da budem dio te atmosfere. Pa onda kad odeš na kamp, naučiš neku novu stvar, fintu, stekneš nekog novog prijatelja. Mislim da kampovi i sport dosta doprinose u razvoju djece i edukaciji. Učimo ih pravim vrijednostima. Trudimo se koliko možemo, tako šaljemo poruku i motivišemo našu djecu", dodao je on.

Pred sam početak sezone ovo je najbolji odmor koji može da ima. Kada vidi koliko djeci koja dođu na kamp znači susret sa njim, Bogdanović zna da ima smisla ovo što radi.

"Jednostavno, kad izađeš ispred njih i kada vidiš koliko su oni srećni i koliko su blesavi, srećni, izgubljeni u tim situacijama to te vraća, daje ti dodatnu motivaciju. To budi posebne emocije, vraća me u djetinjstvo i nadam se da ćemo nastaviti u ovom kontinuitetu. Mislim da smo iz godine u godinu zahvaljujući sponzorima i naravno mojoj sestri Bojani i porodici vratili nazad. Neko je to ostavio za nas i sada mi osjećamo odgovornost da mi ostavimo nešto djeci iza nas. Na taj način da ih motivišemo. Prije osam godina smo krenuli na Kalemegdanu i to nije izgledalo tako organizovano, ali kao i svaki početak sve kreće teško i sve djeluje nemoguće. Vas je sve više, imamo sve više mališana, više opreme trudimo se da zadržimo kvalitet. To je naš cilj", završio je Bogdanović.