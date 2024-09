"Ti si mrtav čovjek za mene!" Kako je puklo između Janakopulosa i Žoca, a danas ga zove "veliki brat"

Dimitris Janakopulos i Željko Obradović danas su u odličnim odnosima, a malo je reći da vlasniku Panatinaikosa nije bilo svejedno kada je čuo "odlazim" 2012. godine.

Partizan je tokom vikenda učestvovao na turniru u Atini koji je privukao veliku pažnju. Na legendarnom stadionu "Kalimarmaro", na kome su održane prve moderne Olimpijske igre, gledali smo kako Partizan i Panatinaikos igraju pred skoro 40.000 ljudi i nije dugo trebalo da snimci spektakla obiđu čitav svijet putem društvenih mreža.

Panatinaikos je tako nastavio Partizanovu ideju od prošlog ljeta, kada se igralo na otvorenom na Tašmajdanu, a sjajni navijači nisu jedina stvar koja povezuje dva kluba. To je svakako i najuspješniji evropski trener svih vremena Željko Obradović koga su u Atini navijači dočekali aplauzima, pošto dobro znaju šta je sve uradio za njihov klub. I to nikada neće moći da se zaboravi, pošto su sa njim na čelu bili najveća sila u Evropi.

Sada je na Obradovićevom mjestu Ergin Ataman, koji je u svom prvom pokušaju sa "zelenima" uspio da ih odvede do trofeja Evrolige, pošto je kontroverzni vlasnik Dimitris Janakopulos odlučio da "uloži sve" što može kako bi nadmašio i svog oca Pavlosa, kod koga je upravo srpski trener radio.

Žoc je Bog u Atini

Željko Obradović (64) počeo je trenersku karijeru u Partizanu i već u svojoj prvoj sezoni je uspio da klub odvede do titule u Evroligi. Potom je to uradio i u Huventudu, koji je vodio samo jednu sezonu (1993/94), a zatim je otišao u slavni Real Madrid sa kojim je za tri sezone osvojio jednu Evroligu 1995. Obradović je potom od 1997. do 1999. vodio Beneton, a potom je sjeo na klupu Panatinaikosa i započeo "novu eru" evropske košarke.

Uspijevao je čak pet puta sa "zelenima" da osvoji Evroligu (2000, 2002, 2007, 2009. i 2011. godine), a potom je teška srca u ljeto 2012. obavijestio Panatinaikos da odlazi. Bio je razočaran zbog neuspjeha na fajnal-foru (bili četvrti, a Olimpijakos šampion), dok su na kraju ostali i bez titule u prvenstvu Grčke, takođe protiv Dušana Ivkovića. Ali, da li je to bio jedini razlog?

Upravo tog ljeta sa čela Panatinaikosa povukla su se braća Janakopulos (Pavlos i Tanasis) koja su još od osamdesetih godina upravljala klubom. Umorio se Pavlos, bio je već lošeg zdravlja (preminuo je šest godina kasnije), a rukovođenje je ostavio svom sinu Dimitrisu... Dobio je "skupocjenu igračku" i imao je ogroman pritisak da nastavi uspjehe koje su napravili otac i stric, inače vlasnici farmaceutskog giganta.

Dimitris Janakopulos se naljutio na Obradovića

Sin vlasnika Panatinaikosa odmah se našao u problemu pošto je morao da rješava pitanje trenera. Željko Obradović ga je tad obavijestio da neće sa njim nastaviti saradnju, djelovalo je da će se rastati na prijateljski način, međutim Dimitris Janakopulos je bio uvrijeđen potezom srpskog trenera.

U razgovoru za grčki magazin "All Star Basket" iz 2018. godine, imao je teške riječi za Obradovića: "Dok je Obradović bio još u Panatinaikosu imali smo dobar odnos i dijelili smo momente koji povezuju ljude. Ali, kada mi je 2012. godine rekao da neće ostati - umro je za mene kao čovjek. Tako da, dok god sam ja u Panatinaikosu, uvijek će u dvoranu OAKA dolaziti kao gost", poručio je kontroverzni biznismen koji je i dalje bio pun poštovanja za Žoca: "Prva asocijacija na njega? Nevjerovatan profesionalac".

Interesantno je i kako je Janakopulos odgovorio na pitanje da li mu smeta što je Obradović personifikacija uspjeha Panatinaikosa u Evroligi: "Ja se uopšte ne slažem sa tim. Uspjeh je povezan sa porodicom Janakopulos. Obradović je svakako bio najvažniji instrument naešg uspjeha. Ali, uspjesi su bazirani na trojstvu: menadžment, tim i navijači".

U kakvim su odnosima danas Janakopulos i Obradović?

Dimitris Janakopulos je pun poštovanja prema Željku Obradoviću i njih dvojica su se zajedno pojavili na konferenciji za medije tokom turnira u Atini. Biznismen je tako biranim riječima govorio o Žocu za kojeg je istakao da u njegovom životu ima status starijeg brata ili oca. Takođe, nasljednik Pavlosa Janakopulosa ispričao je zanimljiv detalj iz porodične kuće.

"Dozvolite mi da upotrijebim izraz 'moj veliki brat' jer bez obzira na to gdje se on nalazi i koji tim vodi, uvijek je ovdje! Prihvatio je pozivnicu. Dozvolite mi da ispričam jednu anegdotu. Sačuvao sam kuću i kancelariju mog oca u izvornom stanju. Ako prebrojim sve fotografije koje se nalaze u njegovoj kancelariji, ima više fotografija sa Željkom nego sa mnom. Za mene je on kao stariji brat ili otac", rekao je Dimitris Janakopulos.

