Igokea m:tel opet gostuje u Dalmaciji: Iskoristićemo i najmanju šansu, značio bi nam novi brejk

Košarkaši Igokee m:tel u srijedu gostu u Zadru u drugom kolu ABA lige.

Izvor: Aba liga/Ivana Dergez

"Igosi" su na startu nove sezone u regionalnom takmičenju savladali Split rezultatom 74:79, a već sutra ih očekuje novo iskušenje i to opet u Dalmaciji.

Ovog puta, domaćin će im biti ekipa Zadra, koja je kao i Igokea m:tel, zabilježila gostujuću pobjedu na otvaranju sezone protiv Cibone u Zagrebu (69:87).

"Nakon jako velike i važne pobjede u Splitu očekuje nas još jedan meč u Dalmaciji. Opet je domaćinu to prva utakmica na domaćem terenu, tako da očekujemo dobru atmosferu i punu halu. Zadar je jedna ekipa koja sa trenerom (Danijelom) Jusupom igra jednu izvanrednu košarku, jako atipičnu i specifičnu za pripremu. Mislim da su opet dobro posložili ekipu i mislim da su dolaskom (Vladimira) Mihailovića dobili to nešto što im je nedostajalo. Sigurno je to da će biti jedna zahtjevna utakmica taktički i energetski. Mi ćemo probati da ukoliko bude bila i najmanja šansa, da to iskoristimo, i da napravimo još jedan veliki brejk, koji bi nam puno značio u nastavku prvenstva", rekao je Nenad Stefanović, trener Igokea m:tel u najavi utakmice.

Izvor: Promo/ABA LIGA/Dragana Stjepanović

Marko Jeremić, košarkaš Aleksandrovčana, smatra da je gostovanje u Zadru jedno od najtežih u ABA ligi.

"Očekuje nas jedno od težih gostovanja u ligi. Zadar gaji specifičan stil košarke na koji smo se posebno spremili. Biće potrebno uložiti veliki napor u odbrani i popraviti neke segmente iz prve utakmice u kojima smo zakazali. Vjerujem da naša ekipa ima snage da se s puta s dvije pobjede", izjavio je Jeremić.

Meč između Zadra i Igokee m:tel igra se u srijedu u dvorani "Krešimir Ćosić" s početkom u 19 časova. Direktan prenos je na kanalima Arene sport.

(MONDO)