"Nisam ja Matijas Lesor, nosim svoje cipele"! Džons za MONDO otkrio šta mu je Željko rekao i šta nikad ne jede

Tajrik Džons je u opširnom intervjuu za MONDO pričao o dolasku u Partizan, Željku Obradoviću, poređenju sa Matijasom Lesorom...

KK Partizan odlučio je da krene ispočetka, renovirao je skoro cijeli tim. Osim Balše Koprivice niko nije ostao u sastavu Željka Obradovića od prošlosezonske ekipe. Jedan od igrača koji je brzo postao miljenik navijača je svakako Tajrik Džons. Njegova energija, borbenost, želja i sve što donosi na parketu bilo je dovoljno da oduševi publiku.

Doskorašnji košarkaš Efesa je u intervjuu za MONDO pričao o svim tim detaljima. Objasnio je već na početku kako mu izgleda sve poslije nekoliko nedjelja priprema. "Dobro je, imamo dobru grupu momaka, učim od sjajnog uma kao što je trener Obradović, svi to cijenimo. Spreman sam za novu sezonu", počeo je Džons.

Nije mu bilo teško da prelomi i da kaže "da" kada je uslijedio poziv Partizana. "Znam da šta god da bude, da Partizan ima šansu da pobjeđuje, da ima dobru poziciju za to. Novi izazov za mene. Prošla sezona bila je puna oscilacija za mene. Kada sam pričao sa trenerom i kada mi je objasnio šta vidi da mogu da donesem timu, bilo mi je važno da imam šansu da igram i da radim ono što znam."

A, šta mu je to rekao Željko? "Rekao mi je da budem svoj, da ne pokušavam da budem neko drugi."

DOMAĆI TEREN I LIDERI

S obzirom na to da je novi tim, Tajrik otkriva i da sve ide po planu. "Svakim danom smo sve bolji, odlična je grupa momaka, nemamo sebične momke, svi su nesebični. Svi shvataju da je tim na prvom mjestu i ako nastavimo da idemo uzlaznom putanjom i u budućnosti sve će da 'klikne' kada bude trebalo, glavni cilj je da odbranimo domaći teren."

Ko su lideri novog tima? "Kapiten Vanja Marinković i Brendon Dejvis, on ima najviše iskustva i može da komunicira sa srpskim igračima bolje nego mi ostali, šta god treba tu je da pomogne."

"NISAM JA MATIJAS LESOR"

Po energiji i svemu što donosi na terenu Džons mnoge podsjeća na Matijasa Lesora. Međutim, on ne želi da ga porede ni sa kim, pa ni sa francuskim centrom. To je jasno rekao na pitanje o "popunjavanju Lesorovih cipela, pošto je ostavio veliki trag u klubu". "Ja nosim svoje cipele, svoja sam osoba. Ne mogu da budem Lesor, on je svoj. Ima više milijardi ljudi na svijetu, ja sam Tajrik Danijel Džons i biću svoj kada god izađem na parket, neću da pokušavam da budem neko drugi."

Već osjeća ljubav Partizanove publike. "Zbog toga me navijači vole. Kada god sam na terenu dajem sve od sebe. Da li su to blokade, zakucavanja ili nešto drugo, šta god treba da pobijedimo."

"NIJE VAŽNO DA LI JE ZVEZDA ILI NEKO DRUGI"

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dok je nosio dres Efesa Tajrik je imao i manji sukob sa košarkašima Crvene zvezde tokom meča. Taj snimak se i danas dijeli na društvenim mrežama. "Nije mi važno da li je Crvena zvezda ili bilo ko drugi, ja stojim uz ono što vjerujem i nemam problem sa tim, neću da ustuknem ni pred kim".

Vjeruje da crno-bijeli mogu mnogo u Evroligi. "Cilj je da odbranimo domaći teren, ako to uradimo i uspijemo da 'ukrademo' neke mečeve na gostovanjima možemo da napravimo 'buku' u Evroligi".

Nasmijao se na konstataciju da je Beograd kandidat za domaćinstvo na fajnal-fora Evrolige 2025. godine. "Ako se to dogodi, onda moramo da se postaramo da usmjerimo ovaj brod u pravom smjeru", smije se Tajrik.

"UČIM SRPSKI, NE JEDEM SVINJETINU"

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Za posljednji dio intervjua ostavili smo i neka malo neformalna pitanja. Krenuli smo od toga šta zna da kaže na srpskom. "Znam nekoliko, ne želim da osakatim jezik, pošto sam neke riječi naučio prije 15 minuta. Znam da kažem 'dobro jutro', to sam naučio, učim".

Šta je probao od srpskih specijaliteta? "Nisam još uvijek probao srpska jela, ali sam čuo da vi ljudi jedete mnogo svinjetine, ja ne jedem svinjetinu. Burek? Jel dobar? Znači sa jogurtom, to je slično kao u Turskoj."

Za kraj je imao poruku za navijače. "Ja sam Tajrik Džons i kada god izađem na parket daću sve od sebe", zaključio je Džons.

BONUS VIDEO:

