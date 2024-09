Cijela Srbija čeka, konačno ćemo vidjeti novi Partizan: Željko na novom početku, na mjestu gdje je sve krenulo!

Partizan dočekuje Borac iz Čačka u prvom kolu ABA lige. U crno-bijelom timu neće biti povrijeđenog Ajzee Majka, ali su Arijan Lakić i Vanja Marinković spremni da pomognu ekipi.

Izvor: MN PRESS

U pretposljednjoj utakmici prvog kola ABA lige Partizan će dočekati Borac iz Čačka, večeras (25. septembar) u 20 časova u Beogradskoj areni. Tim povodom klub iz Beograda je obezbijedio besplatan ulaz za publiku, pa se očekuje puna dvorana i vatreno otvaranje sezone. Crno-bijeli su već imali uvetiru na Beogradskom sajmu gdje ih je podržalo oko pet hiljada navijača.

Biće ovo deveti susret Partizana i Borca u regionalnom takmičenju, statistika kaže da crno-bijeli vode 6:2. Prema tome, nema sumnje da će izabranici Saše Ocokoljića poželjeti da osvetlaju obraz klubu. Dodatnu snagu pruža im i činjenica da je ligaški dio sezone već krenuo iznenađujuće - branilac titule poražen je u Dubaiju.

Borac je u ljetnom prelaznom roku ostao bez važnih igrača, čačanski klub napustili su neki od nosilaca igre kao što su Danilo Tasić, Aleksa Uskoković, Bojan Tomašević i Filip Rebrača. Ipak, crveno-bijeli su u pomoć pozvali iskunog centra i bivšeg igrača Partizana Đorđa Gagića, potom Marka Pavićevića koji je iza sebe imao sjajanu sezonu u FMP-u. A, tu je i Marko Jošilo koji je poslije četiri godine u Igokei karijeru riješio da nastavi u Čačku.

"Što se tiče očekivanja, najprije da igrači budu zdravi i da dobro radimo, da idemo utakmicu po utakmicu. Liga je duga, ima 30 kola, a osnovni cilj je naravno opstanak u ligi. Nema potrebe puno trošiti riječi na Partizan. Ove godine su napravili izuzetan tim, kvalitetom i fizički vjerovatno najbolji otkako se Željko Obradović vratio u Partizan. U pripremnom periodu izgledaju impresivno, tako da nas očekuje veoma težak duel. Iako igramo protiv evroligaške ekipe, predvođene najboljim evropskim trenerom, cilj nam je da odigramo što bolju utakmicu", rekao je trener Ocokoljić.

Vidi opis Cijela Srbija čeka, konačno ćemo vidjeti novi Partizan: Željko na novom početku, na mjestu gdje je sve krenulo! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 22 / 22

Sa druge strane, Partizan je ekipu "gradio iz temelja", osim Balše Koprivice svi igrači u Humskoj su zamijenjeni i ovo će im biti prvi, zvanićni okršaj u ligaškom dijelu sezone. Očekivanja su velika - Valjak je osvojio već tri trofeja u pripremnom periodu. Pobjednički niz su crno-bijeli započeli na Siciliji, nastavili u Beogradu i krunisali ga u Atini pred 40.000 navijača. Potpnuno nova ekipa ima još mnogo stavki koje treba popraviti, ali uprkos tome na terenu deluje složno i uigrano. Već je poznato da Ajzea Majka neće biti u stroju, dok su Vanja Marinković i Arijan Lakić spremni da pomognu ekipi.

Željko Obradović o protivniku je rekao: "Prva utakmica, to je ono što vjerovatno igrači najviše čekaju, da krene sezona. Prošli smo pripremni period, odigrali par prijateljskih utakmica i to je to. Veliko poštovanje prema, protivniku, ekipi Borca iz Čačka. Nadamo se da će biti lijepa atmosfera."

Sada ostaje još pitanje lidera... Ife Lundberg bio je među prvim predstavljenim pojačanjima, po dolasku u Partizan medijima u danskoj naglasio da je klub iz Beograda izabrao zbog uloge koja mu je predložena. "Ima toliko dobrih stvari da se kaže o beogradskom Partizanu, ali što je najvažnije - igra savršeno odgovara mom stilu. Dugo su me pratili i žele da me iskoriste na mojoj omiljenoj poziciji", jednom prilikom je ispričao Lundberg.

Vidi opis Cijela Srbija čeka, konačno ćemo vidjeti novi Partizan: Željko na novom početku, na mjestu gdje je sve krenulo! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

I vjerovatno da su Grobari prepoznali Lundberga kao novog vođu ekipe, ali su ubrzo i sjajne partije Karlika Džonsa u dresu reprezentacije Južnog Sudana oduševile navijače. A, tu je i pripremni period tokom kojeg je Tajrik Džons na centarskoj liniji svojim potezima oduševljavao publiku. Mnogi bi rekli da je Partizan dobio novog Marijasa Lesora, atraktivnog i agresivnog. Naravno, tu je u Brendon Dejvis koji je u Beogradu Partizanu donio pobjedu nad Parizom, a u međuvremenu postao je i zamjenik kapitena.

Ne treba potcijeniti ni Balšu Koprivicu koji je dobio više prostora tokom prošle sezone, a tu je i mladi, talentovani Mitar Bošnjaković i njegov kolega iz reprezentacije Aleksa Dimitirijević koji je debitovao u KLS-u za seniorski tim Partizana.