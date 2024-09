Isak Bonga je u intervjuu za MONDO pričao o dolasku u Partizan, riječima Lučića i Jaramaza, radu sa Obradovićem, detalju koji neki potcjenjuju u njegovoj igri...

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

"Isak, tako se izgovara". Ovako je Bonga odgovorio na pitanje jednog kolege koji ga je pitao za pravilnu transkripciju imena pred početak nove sezone. Pošto je riješio i tu dilemu njemački reprezentativac je prihvatio da razgovara za MONDO na danu za medije Evrolige koji je organizovao Partizan.

Doduše, nije moglo da prođe bez šale na njegov račun. U maloj sali beogradske Arene postavljene su stolice sa papirima na kojima su se nalazila imena igrača i gdje ko sjedi. Bonga je imao veliki problem da nađe svoju stolicu, kružio je po terenu, a onda je shvatio da ga je neko od saigrača "namjestio" i stavio papir baš na stolicu koja je na centru terena, da bude baš tu, u centru pažnje. "Ko je ovo uradio? Nema šanse da sjednem ovdje", rekao je Isak i izazvao smijeh saigrača, među kojima je Karlik Džouns bio najglasniji, pa je moglo da se zaključi da je to bila njegova ideja.

Poslije potrage je našao svoje mjesto, pa je intervju mogao da počne i odmah je rekao kako mu djeluje saradnja sa Željkom Obradovićem za ovih nekoliko nedjelja koliko je tu.

"Kul je čovječe. Ponovio sam ovo više puta, ali je trener toliko orijentisan na detalje. Obraća pažnju na sve i ima velike zahtjeve, zna šta možemo da uradimo bolje."

Priznao je da mu nije bilo lako da ode iz Bajerna i da su mu pri odluci pomogli Vladimir Lučić i Ognjen Jaramaz.

"Bila je teška odluka da napustim Minhen. Dobio sam novu šansu da dođem, upoznam nove ljude, neki novi početak. Lučić je bio jedna od prvih osoba sa kojima sam pričao. Rekao mi je mnogo dobrih stvari o klubu, Beogradu, da ga pozovem kada god mi nešto treba. I on i Jaramaz su mi to rekli."

"SAMO NEKA ME OSTAVE DA ŠUTIRAM"

Vidi opis "Samo nek me ostave samog, pokazaću im šta mogu": Bonga za MONDO otkrio tajno oružje i lidere novog Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 5 / 5

Jedna od najvećih vrlina u igri Bonge jeste defanziva, dominantan je u tom segmentu, dok je jedna od mana šut za tri poena, što i sam zna. Vidjelo se to na prijateljskom meču sa Panatinaikosom kada ga je Ergin Ataman namjerno ostavljao samog na šutu za tri. Očekuje se da će to raditi i drugi treneri tokom sezone.

"Samo ću da šutiram. Nema tu mnogo da se razmišlja. Znam da mogu da šutiram, oni će vidjeti da ne treba da me ostavljaju samog. Ako me budu ostavljali samog, upravo to ću da radim", jasan je Isak.

Pričao je potom o onome šta donosi na terenu.

"Raznovrsnost, mogu da radim više stvari i u odbrani i u napadu. Vidim svoju ulogu, trudim se da budem kao švajcarski vojnički nož, da imam sve i da uradim sve što je potrebno da bi tim pobjeđivao."

KO SU LIDERI PARTIZANA I ŠTA SU CILJEVI?

Pogledajte 05:14 Isak Bonga Mondo intervju Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Partizan ove sezone ima potpuno novi tim, od prošlosezonske ekipe ostao je samo Balša Koprivica. Ono što zanima mnoge jeste ko su lideri nove ekipe?

"Rekao bih da su to Ife Lundberg, Brendon Dejvis i Vanja Marinković, njih bih izdvojio", jasan je Bonga.

I pored novog tima uvjeren je da crno-bijeli mogu da naprave uspjeh u Evroligi.

"Plej-of je definitivno cilj. Mi idemo dan po dan, ne gledamo previše u budućnost, idemo postepeno. Hoćemo u doigravanje."

Ne brinu ga pretjerano drugi timovi u Evroligi.

"Ono što svi znamo jeste da se svi ujutru bude na isti način, svi vezuju patike na isti način. Nema potrebe da postoji previše poštovanja ili straha. Znamo šta možemo da donesemo, znamo ko smo, tako ulazimo u svaki meč."

GROBARI, NE MOGU DA DOČEKAM TO!

Vidi opis "Samo nek me ostave samog, pokazaću im šta mogu": Bonga za MONDO otkrio tajno oružje i lidere novog Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Partizan je u Beogradu igrao prijateljski turnir na Sajmu i tamo je bilo oko 5.000 navijača u dvorani. Bonga je igrao u Areni pred Grobarima, ali kao protivnički igrač. Sada će situacija da bude drugačija, jedva čeka zvaničan meč.

"Naravno da postoji razlika između prijateljskog meča i zvaničnog. Jedva čekam da igram pred navijačima. Vidjeli smo djeliće toga, kako će da izgleda tokom sezone i ne mogu da dočekam."

Poslije turnira u Atini Željko Obradović je rekao i sam da nije zadovoljan igrom i da ima stvari koje moraju da se poprave. Na pitanje da li očekuje da će navijači da budu strpljivi dok ekipa ne "klikne" odmah se nasmijao.

"Pitate pogrešnu osobu, ali sam siguran da će da vide da donosimo energiju, da se trudimo. Uvijek ćemo imati to."

"PROBAO SAM BUREK"

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Pred kraj intervjua red je bio i na malo neformalnija pitanja poput srpskog jezika i srpske hrane. Još uči.

"Uff, znam nekoliko stvari. Znam da se pozdrav kaže 'ćao', 'kako si', 'dobro' i to. Ima tu i dosta psovki koje znam i koje ne smijem da ponovim pred kamerom", smeje se Isak.

A, kad je hrana u pitanju?

"Probao sam burek sa sirom, uz jogurt. Moram da probam i sa mesom, kažu da je dobar. Probaću i ćevape", zaključio je Bonga.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!