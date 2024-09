Igrači su ovo najviše čekali! Partizan počinje novu sezonu, Obradović ima jednu želju

Željko Obradović i Balša Koprivica oglasili su se pred meč sa Borcem iz Čačka.

Izvor: MN PRESS

KK Partizan započinje novu sezonu. Prvi rival u zvaničnom meču biće im Borac iz Čačka. Meč se igra u srijedu od 19 časova u beogradskoj Areni, a iz kluba su poručili da će ulaz na taj meč biti besplatan za sve. Očekuju pune tribine.

Upravo je to nada i želja i Željka Obradovića na početku nove sezone regionalnog takmičenja.

"Prva utakmica, to je ono što vjerovatno igrači najviše čekaju, da krene sezona. Prošli smo pripremni period, odigrali par prijateljskih utakmica i to je to. Veliko poštovanje prema, protivniku, ekipi Borca iz Čačka. nadamo se da će biti lijepa atmosfera", rekao je Obradović.

Balša Koprivica je jedini igrač iz prošlosezonskog sastava koji će i naredne sezone biti u timu Partizana.

"Borac ima finu ekipu uz par novih igrača. Neke igrače su čak vratili od prethodnih sezona. Vjerujem da će biti maksimalno motivisani protiv nas. Prva utakmica sezone, jedva čekamo da igramo pred našim navijačima i nadamo se pobjedi", zaključio je Koprivica.

