"Drago mi je što sam tu, trebalo je još neki da ostanu": Balša nam je otkrio kakav će biti novi Partizan!

Balša Koprivica jedini je igrač Partizana koji je ostao u klubu iz prethodne sezone i u razgovoru za MONDO pred početak sezone govorio je o očekivanjima i novim saigračima.

Partizan je izabrao iznenađujući put za predstojeću sezonu. Poslije neočekivano slabih rezultata, neopravdanih očekivanja i mnogih razočaranja, prvi čovjek struke Žejko Obradović u potpunosti je promijenio tim. U sastavu je ostao jedino Balša Koprivica, jedan od najmlađih iz pređašnjih ekipa, a sada već nešto iskusniji centar crno-bijelih. O potpuno novoj ekipi, atmosferi i radu sa trenerom ObradovićemKoprivica je pričao za MONDO.

Košarkaški geni oca Slaviše, ljubav prema košarci i privrženost klubu uticali su da Željko Obradović insistra na tome da ga zadrže: "Drago mi je da sam ostao, trebalo da je još nekoliko igrača iz prošle sezone da ostanu u klubu, ali nažalost nisu. I pored toga sastavili smo odličnu ekipu za ovu godinu, imamo dobre momke i igrače i imaćemo fantastičnu sezonu", rekao je centar crno-bijelih.

Za razliku od saigrača, jedini je koji do tančina poznaje sistem rada trenera Obradovića. Bio je na meti kritika, ali je često bio i jedini čije se ime moglo čudi kada se pričalo o liderima na terenu. Naravno, bile su to utakmice Jadranske lige u kojima je Koprivica nagovještavao da će njegova karijera teći uzlaznom putanjom. Primjera radi, u sezoni 2022/23. na terenu se našao svega 12 puta i u prosjeku 10 minuta, a za to vrijeme bilježio je 4,3 poena. Godinu dana kansije - odigrao je 25 mečeva, prosječno bilježeći 8,2 poena za 14 minuta na parketu. A, najbolju utakmicu u karijeri odigrao je ove sezone - 20 poena i osam skokova u meču protiv Studentskog centra.

Postojali su brojni komentari u prethodnoj sezoni na račun igre mladog centra, ali najvažniji stižu od trenera: "Kad uradiš nešto dobro on te pohvali, kada misli da nešto možeš bolje on će ti uvijek reći, to i očekujem odnjega" rekao je Koprivica i potom nastavio: "S druge strane, on očekuje od mene da dam svoj maksimum i to je neka spona između trenera i igrača. Razlog zbog kojeg je on uspešan u svom poslu je i to da obraća pažnju na detalje i uvijek je to najbitnija stvar", konstatovao je.

Kakva je nova ekipa Partizana?

Osim što poznaje sistem rada u klubu, Koprivica je i jedini koji može da svedoči o atmosferi u ekipi. "Izvanredna je", u stopu je rekao. Poznato je da je druženje u sezoni 2022/23. i odnos koji su igrači imali sa publikom bilo nešto unikatno. Optši je utisak da se da povezanost nije dovoljno prenijela i na narednu sezonu, a to je potvrdio i Koprivica: "Znam da je najboja atmosfera bila pretprošle godine, pogotovo kad smo dosta pobjeđivali, a onda i osvojili ABA ligu. Igrali smo izvanredno kao ekipa nekoliko mjeseci. I sad je atmosfera sjajna, nadam se da će tako ostati do kraja sezone".

Kao već iskusni igrač u ekipi, Koprivica ima savjet za saigrače sa kojima će da "bije bitke" na četiri fronta: "Biće i dobrih i loših momenata tokom godine, to svaka ekipa ima. Najbitnija stvar je da ostanemo zajedno kroz te loše trenutke, da izvučemo pouke iz njih i da izguramo cijelu sezonu što pozitivnije možemo", iskreno je odgovori centar.

Očekivanja su da je potpuno novoj ekipi potrebno mnogo vremena da bi se uigrala. Ipak, izabranici Želja Obradovića na terenu izgledaju energično i složno kao da se momci u timu već godinama poznaju. Da utisak ne vara potvrdila su i tri trofeja u pripremnom periodu. Prvi turnir koji su crno-bijeli osvojili bio je na Sicijili, potom su svoju spremnost dokazali i u Beogradu, a onda i u Atini: "Vjerujem da smo kao ekipa, od prvog dana kad smo se okupili, napredovali. Imamo još mnogo prostora za to i tek treba da igramo našu košarku, ali smo načinili prave korake i u pravom smjeru - što se tiče odbrane i što se tiče napada. Igramo sa dosta dobrom energijom i svi smo se uklopili u sistem koji igramo nekoliko godina", zaključio je Koprivica.