Čović reagovao na "tvit" Mijailovića: "To su ispričane priče i to govori o ljudima koji daju takve izjave"

Nebojša Čović reagovao nakon "tvita" Ostoje Mijailovića.

Izvor: MN PRESS

Novi predsjednik Košarkaškog saveza Srbije (KSS) je Nebojša Čović, doskorašnji prvi čovjek Crvene zvezde. Zbog toga su burno reagovali u crno-bijelom taboru, odmah po izboru oglasio se predsjednik Partizana Ostoja Mijailović, a vrlo brzo stigla je i Čovićeva replika.

Prilikom gostovanja na televiziji "Nova S", Čović je rekao da sastanku delegata nije prisustvovao predstavnik Partizana, kao i da nije bilo glasova protiv njegovog izbora.

"Te privatne Tvit naloge neću da gledam i gubim vrijeme na te stvari. Kada dajete izjavu ona više govori o onome ko je daje, nego o onome o kome taj neko priča. Neka javnost procjenjuje poštenje, ugled, sposobnost i obrazovanje. Nemamo vremena za to.... Mogao je svako da se kandiduje, a 30 od 33 delegata mene je podržalo. Nikoga nisam jurio. Na glasanju nije bilo prisutno troje. Nije bio prisutan Filipović iz Partizana, koji se javio da je bio bolestan. Od 30 delegata 28 je glasalo za, nijedan nije protiv, jedan nije predao glasački listić, a to je Darko Jovičić koji je kandidat za potpredsjednika. Predat je i jedan prazan glasački listić. Neću time da se bavim, to su ispričane priče i to govori o ljudima koji daju takve izjave. Košarka se baštini u klubovima, a Partizan kao ozbiljan klub mora da pobjegne od takvih primitivizama. Meni je drago da mi najveće legende Partizana kao Kićanović, Grbović i ostali čestitaju, a ostalo...", poručio je Čović.

Osvrnuo se i na svog prethodnika Predraga Danilovića koji je poslije višegodišnjeg upravljanja Košarkaškim savezom Srbije (KSS) odlučio da se povuče sa te funkcije:

"Danilović je svoj posao radio koliko je znao, ja nikada neću dozvoliti sebi da ulazimo u to blato. Crvena zvezda nikada nije radila opstrukciju saveza. Za prvi mandat Danilovića sam ja glasao, a za drugi je Filip Sunturlić. Ja nisam dao nijednu lošu izjavu. Dok sam radio posao u Zvezdi radili smo posao časno i pošteno, a ono protiv čega ću se boriti je korupcija, koja je naročito prisutna u ABA ligi. Uticaj pojedinaca koji misle da su moćniji od saveza i od svega. Tom izjavom je dotični pljunuo na delegate. Mi ćemo da radimo normalno sa svima, važni su nam i Partizan i Zvezda, ali ne možemo nikoga da natjeramo", zaključio je Čović.

