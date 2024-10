On je najveća rana Željka Obradovića, izdaju mu nije oprostio: Slagao da ide u NBA, pa mu zabio nož u leđa!

Vasilis Spanulis i Željko Obradović su nekada bili jako bliski, ali sada već godinama nisu u kontaktu.

Nekada veliki prijatelji i saradnici, a odavno već dva bivša prijatelja! Ne komuniciraju Vasilis Spanulis i Željko Obradović otkako je nekadašnji grčki bek riješio da iz Panatinaikosa 2010. godine pređe u Olimpijakos, ali ne zamjera ništa Obradoviću Grk. Sada već uspješan trener, selektor Grčke i prvi čovjek struke Peristerija, govorio je pred početak Evrolige o svojim uspomenama na najtrofejnijeg evropskog trenera.

"Željko Obradović je genije, jedan od najboljih u istoriji evropske košarke. Jako puno sam naučio pored njega i moram da mu se zahvalim iz dubine srca za povjerenje. On mi je dao krila. Život ide dalje, ja mu želim sve najbolje. Zaista sam mu zahvalan za te četiri godine", rekao je Spanulis.

On je prije dvije godine već pričao o odnosu sa Željkom i tome da li očekuje da li će se nekada pomiriti sa trenerom sa kojim je nizao velike uspjehe. Ne djeluje ipak da će se to desiti...

"Obradović je sjajan trener, nevjerovatno je posvećen, briljantan zaista. Podizao je igrače na viši nivo svojim znanjem, lekcijama. Zahvalan sam mu za sve što me je naučio i o košarci i o životu. Ljudi ne moraju da znaju više od toga. Pomirenje? Vrijeme će pokazati da li će do pomirenja doći", rekao je Spanulis o temi odnosa sa trofejnim srpskim stručnjakom.

A ŠTA KAŽE ŽELJKO?

Nije bilo lako Obradoviću uopšte da dovede Spanulisa u Panatinaikos. Kada je dolazio u redovima "zelenih" konkurencija je bila paklena, ali je Željko tačno znao gdje će da ga iskoristi!

"Pozvao sam ga da dođe u Panatinaikos i rekao mi je 'Treneru, šta ću ti ja, kada imaš Dijamantidisa i Lakovića na pleju. Kako ćemo da dijelimo minutažu?' Objasnio sam mu da će biti važan igrač i da će imati više minuta i na kraju je i igrao najviše", otkrio je Obradović.

Što se tiče samog odlaska u Olimpijakos, Obradović nije toliko ljut zbog prelaska kod najvećeg rivala, već zbog toga na koji je način Spanulis otišao.

"Malo ljudi to zna, ali me je njegov menadžer pozvao u vezi sa odlaskom u NBA. Tražio je da mu učinim uslugu, jer je rok za odlazak prošao. Izašao sam u susret. Na kraju smo se razišli i eto. Ali, kada je oborio rekord po broju poena u Evroligi kao trener Fenerbahčea sam mu aplaudirao. Lični odnos nam se raspao. Zna veoma dobro zbog čega, ali mu želim sve najbolje u životu", poručio je Obradović, kome ipak sve to ne mijenja utisak o Spanulisu kao košarkašu:

"Kada god me pitaju o njemu kažem isto - Spanulis je odličan primjer. Veliki je radnik, napravio je odličnu karijeru, shvatio je kako može da napreduje svakog dana. On je jedan od primjera koji dajem mladim igračima. Nije jedini naravno, tu su DImitris Dijamantidis, Šarunas Jasikevičijus, Aleksandar Đorđević, Dejan Bodiroga i mnogi drugi."