Željka Obradovića opet oduševili Grobari: 18 hiljada navijača u prvom kolu! To znači samo jedno...

Željko Obradović odao priznanje svojim navijačima za veliku podršku u Subotici, ali i u prvom kolu u Beogradskoj areni protiv Borca iz Čačka.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Partizan je pobijedio Spartak 89:80 uz dosta muke u "Dudovoj šumi", a trener Željko Obradović je prvo kritikovao loš šut svojih igrača sa slobodnih bacanja, dok je imao i riječi hvale za navijače u Subotici. Na novinarsku konstataciju da Partizan ima podršku i kod kuće i na strani, kao i da se o tome malo priča, Žoc je želio da oda priznanje svima onima koji su došli na utakmicu u čuvenoj subotičkoj hali.

"Bilo bi neskromno da ja krenem da hvalim, ali uvijek ću da hvalim... Gdje god idemo, imamo naše navijače, ovo je bilo fantastično, korektna atmosfera i navijača Spartaka i Partizana. Moram da vodim računima o mojim navijačima", kazao je Obradović i osvrnuo se na meč prvog kola protiv Borca.

"Znate šta, rekord ABA lige je u našoj Areni oboren, nikada toliko nije bilo navijača u prvom kolu ABA lige. Imali smo 18 hiljada i nešto... Za prvo kolo! To znači da nam ljudi vjeruju, da vjeruju u tim, imali smo pripreme kakve smo imali, a oni godinama pokazuju da su najbolji. Možda je to pristrasno, ali ja to vidim tako. Igrači su osjetili i prepoznali šta je Partizan, za sada uživaju, za dalje ćemo vidjeti koliko smo spremni da se odužimo navijačima. To je suština svega - da zajedno uživamo sa navijačima koji nam vjeruju", zaključio je Obradović.

Crno-bijele sada očekuje i prvi meč u Evroligi (četvrtak) protiv Baskonije, a zatim za vikend igraju protiv Cibone.