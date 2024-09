Obradović pogledao u papir ispred sebe i digao ton: "To je nedopustivo za ovaj nivo takmičenja"

Željko Obradović zadovoljan pobjedom svog tima u Subotici, ali ima stvari koje mu se ne dopadaju.

Partizan je pobijedio Spartak 89:80, ali se pošteno "preznojio" da bi došao do drugog trijumfa u novoj sezoni ABA lige. Imali su domaći i devet poena prednosti tokom treće dionice, ali su se crno-bijeli na vrijeme vratili i prije svega poenima Karlika Džounsa, Sterlinga Brauna i Isaka Bonge došli do slavlja u "Dudovoj šumi".

Trener crno-bijelih Željko Obradović pohvalio je predivnu atmosferu, čestitao Spartaku i njegovom treneru Vladimiru Jovanoviću na izvanredno pripremljenoj utakmici, dok je imao šta i da zamjeri svojim igračima nakon što je pogledao papir sa statistikom.

"Imali smo velike probleme u prvom poluvremenu i trećoj dionici, pokušali smo da promijenimo odbranu na njihovim glavnim igračima koji su igrali pik-en-rol i uspjeli smo u tome. Čestitam mom kolegi, imaju ideju kako žele da igraju. Dobili smo jer smo promijenili odbranu i pogodili otvorene šuteve, valjda je bilo pet od pet u posljednjoj četvrtini. U prvom dijelu je bilo dosta ishitrenih šuteva, od deset su tri bila normalna, imali smo i nevjerovatno loš procenat slobodnih bacanja 12/24. Znači 50 odsto! To je nedopustivo za bilo koje takmičenje, posebno za takmičenje kakvo je ABA Liga", rekao je u dahu Obradović.

"Kako god, čestitam svojim momcima na pobjedi. Mnogima će biti teško ovdje, Spartak će biti konkurentan i ima zanimljivu ekipu", pohvalio je još jednom Subotičane trener crno-bijelih.

STATISTIKA SPARTAK: Cerovina 12p, 10sk, Rudan 9p, Denijels 9p, Momirov 2p, Milisavljević, Gordić 2p, 6as, Miletić 16p, 9sk, Medarević, Tejić 5p, Nikolić 11p, 6sk, Bolton 15p, 4as. PARTIZAN: Dejvis 6p, Lundberg 8p, 6as, K. Džouns 15p, 7as, Nilikina 2p, Vašington, Koprivica 11p, Nakić, Marinković 5p, 5sk, Pokuševski 2p, Braun 21p, 5sk, Bonga 13p, T. Džouns 6p.

Prema ocjeni Željka Obradovića, loš procenat šuta za tri poena nije posljedica problema u unutrašnoj igri: "Problem je to što smo ishitreno šutirali. Sem dva šuta Marinkovića i jednog Sterlinga, sve ostalo je bilo ishitreno. To je problem u šutu za tri poena. Pogodili smo potom otvorene, zato smo ih i pogađali, nemaju veze ti promašaji sa unutrašnjom igrom. Oni su imali izvanredan ofanzivan skok, ali smo ih naterali na 19 izgubljenih lopti i tu je ta razlika. Imali smo više šuteva i slobodnih bacanja, tako da je to težnja koju ćemo da imamo - da imamo više poseda od protivnika. Verujem da ovakvo šutersko veče nećemo skoro ponoviti, ali ko to zna", objasnio je Žoc.

Trener "valjka" objasnio je i da je potrebno još neko vrijeme da bi igrači bolje "prepoznavali" neke situacije na terenu i uspjevali da ubuduće dođu na vrijeme do lakših poena. Jedan od onih koji već to razumije je Ife Lundberg koga je Žoc posebno nahvalio: "Rekao sam Ifeu da je svojom pameću okrenuo meč. Bile su neke komične situacije, da igrači ne prepoznaju igrača slobodnog pod košem, ali eto - vodićemo računa o tome. Od kada se ekipa skupila daje sve od sebe. Najveća želja je da voljni momenat bude kao sada i da nivo energije bude kao što smo i pokazali. Naravno, vodićemo računa o umoru, ulazimo sad u prvu nedjelju Evrolige i sada će motivi da porastu kod svih i to je moja želja da nastavimo u ovom stilu da igramo. Košarka je to, nekada imate procente šuta, nekada nemate...", zaključio je Obradović

Crno-bijele sada očekuje i prvi meč u Evroligi (četvrtak) protiv Baskonije, a zatim za vikend igraju protiv Cibone.