Da li Partizanov Amerikanac odlazi u NBA? Ovo su svi detalji posla koji je šokirao Srbiju!

Postoji teorija po kojoj će Dvejn Vašington u samo nekoliko dana biti otkupljen od Partizana, predstavljen u Njujorku, trejdovan u drugi tim, otpušten i promovisan kao novi igrač crno-bijelih!

Košarkaški klub Partizan priprema se za meč protiv Spartaka iz Subotice u drugom kolu ABA, ali u nedjelju prijepodne nisu sve misli navijača usjmerene ka utakmici u Dudovoj šumi. Sticajem okolnosti glavna vijest postao je američki košarkaš Dvejn Vašington mlađi, letnje pojačanje kluba koji bi odmah nakon debija protiv Borca iz Čačka mogao da napusti klub!

Pokušaćemo što jednostavnije da objasnimo šta se tu zapravo događa, pošto će na formiranje Partizanovog tima za nastavak sezone očigledno veliki uticaj imati i jedan veliki NBA trejd. Vašington bi mogao da bude direktno uključen u prelazak Karl-Entonija Taunsa u Njujork Nikse, odnosno odlazak Džulijusa Rendla i Dontea DiVinćenca u Minesota Timbervulvse.

Da bi se poklopile "knjige" i da ne bude nikakvih problema sa platama igrača po NBA pravilima, jedno od rješenja za tim iz Njujorka je da po hitnom postupku dogovore povratak Dvejna Vašingtona u američku košarku. Nije poznato da li on sa Partizanom ima NBA kaluzulu u ugovoru ili bi Amerikanci morali da pregovaraju sa crno-bijelima, ali jasno je da bi posao vrlo lako mogao da se završi - ogromnom količinom novca. Dvejn je idealan kandidat jer je prethodne sezone nastupao za razvojni tim Njujork Niksa, sa kojima je imao nekoliko kratkoročnih ugovora, bez odigranog ijednog meča.

Niksi ne računaju na Dvejna Vašingtona ni sada i svakako ga ne kupuju da bi igrao u Njujorku, pa bi on odmah bio trejdovan. Za sada se pominje da je Šarlot spreman da učestvuje u ovom velikom trejdu dvije ekipe kao ispomoć, odnosno da preuzme pikove i igrače koji su nepoželjni, pa da im zatim podijeli otkaze. To je sudbina koja bi zadesila i Dvejna Vašingtona - čim bi bio trejdovan u Šarlot Hornetse za koje igra Vasa Micić, Partizanov Amerikanac dobio bi otkaz!

Partizan bi u tom slučaju imao mogućnost da ponovo pokupi beka koji je doveden kao jedno od najvećih pojačanja za novu sezonu. On bi kao slobodan igrač mogao da se vrati u Beograd i potpiše novi ugovor sa crno-bijelima. Sve to dogodilo bi se u samo nekoliko dana, nakon što bi i Partizan i Dvejn Vašington mogli da "opljačkaju" američke ekipe. Niksi bi platili obeštećenje koje svakako ne bi bilo malo, a Vašington bi dobio još jedan NBA ugovor i to potpuno neočekivano.

Na kraju krajeva, ovaj posao bio bi dobar i za NBA ekipe koje u njemu učestvuju. Sve strane imale bi koristi od gotovo nevjerovatnog posla, a Dvejn bi i dalje imao mogućnost da bude dio tima Željka Obradovića koji ove sezone ima najveće ambicije u svim takmičenjima koje igra.

