Partizan se namučio u "Dudovoj šumi", Žoc vidio ko su lideri: Džouns, Braun i Bonga srušili Spartak!

Uz dosta muke, iako to rezultat na kraju ne pokazuje, Partizan je savladao Spartak u "Dudovoj šumi" u Subotici.

Partizan je pobijedio Spartak 89:80 (24:25, 17:19, 18:15, 30:21) u drugom kolu ABA lige, uz mnogo više muke nego što se to očekivalo i nego što to rezultat pokazuje. Spartak je igrao sjajno pred svojim navijačima u "Dudovoj šumi", imali su devet poena prednosti početkom treće dionice, ali su crno-bijeli poslije toga uspjeli da zategnu odbranu, dodatno smanje broj grešaka i da uz to dočekaju da "proradi" šut za tri poena.