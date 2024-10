Boli me jedno, to ne smiješ da dozvoliš! Željko Obradović o porazu Partizana u Španiji

Trener crno-bijelih objasnio razloge poraza Partizana od Baskonije u Španiji.

Izvor: MN PRESS/Markos/Eurokinissi

Poslije poraza Partizana od Baskonije u Vitoriji, trener crno-bijelih Željko Obradović je u dvorani "Fernando Buesa" na španskom jeziku objasnio razloge pada svog tima u završnici.

"Dobra utakmica, meč su riješili detalji. Tri puta u tranziciji nismo iskoristili priliku da damo lake poene. Oni su pogodili neke šuteve na isteku napada, trojke i to je na kraju riješilo meč", kazao je Obradović novinarima.

Nakon što su crno-bijeli vodili u većem dijelu meča, domaćin je uoči finiša preuzeo kontrolu i u posljednjem minutu odbranio prednost. Posebno je "Žocu" zasmetao pad koncentracije njegovog tima u završnicama napada Baskonije.

"Naravno, rekao sam da su mali detalji odlučili. Kada imaš tranziciju i kada moraš da razmišljaš hladne glave, to nismo radili. Ostavljali smo čovjeka samog u posljednjim sekundama napada i oni su to kažnjavali. U prvom poluvremenu smo bili dobri, u drugom nismo i to je razlog poraza."

Da li ga je Baskonija iznenadila na čelu sa Markusom Hauardom (17 poena), Timoteom Luvavuvom (15) i Tadasom Sedekerskisom (14)?

"Ne, znali smo šta će da urade. Mene boli kada imaš šansu da igraš odbranu gdje je ekipa imala jedan ili nijedan faul i dozvoliš im da daju lake poene. Ekipa se borila, ovo je prva utakmica. Ovo je tek početak", podvukao je Obradović.

Partizan će za vikend ugostiti Cibonu u Beogradskoj areni u nedjelju od 18.30, a potom će u sljedećem kolu Evrolige 10. oktobra gostovati ponovo u Španiji, Obradovićevom bivšem timu, Real Madridu.