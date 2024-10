"Nema kuknjave, u Zvezdi igraju dokazani igrači": Drčelić se oglasio poslije lošeg starta sezone

Željko Drčelić oglasio se poslije lošeg starta Crvene zvezde u ABA ligi.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda nije počela sezonu onako kako je željela. U prva tri kola ABA lige doživjela je dva poraza i to je nešto što je zabrinulo navijače. Posebno ako se uzme u obzir da je ekipa cijele prošle sezone u regionalnom takmičenju ukupno četiri puta izgubila. Poslije odlaska Nebojše Čovića na mjesto predsjednika KSS prvi čovjek kluba je Željko Drčelić.

Upravo je on pričao o dešavanjima na Malom Kalemegdanu poslije slabog starta.

"Neočekivano i svakako da nije na nivou koji smo priželjkivali i za koji smo se spremali. Međutim, postoje određeni faktori koji na to utiču i koji su uočljivi kod većine evroligaških ekipa. Period za pripreme je redukovan, uvod u sezonu je praktično finalni dio priprema, recimo Real je otvorio sa 0-3, Baskonija ima dva poraza u ACB ligi, Žalgiris i Zvezda bilježe poraze poslije pobjeda u Evroligi. Teško je, potrebno je vrijeme i vjerujem da ekipa može da izađe jača i da napreduje iz meča u meč. Igrali smo protiv Dubaija i Pariza na startu, ekipa koje su velika nepoznanica. Prvu utakmicu u Dubaiju nismo uspjeli da privedemo kraju kako smo htjeli, ali smo u Parizu zbili redove i ostvarili važnu pobjedu", rekao je Drčelić za "Sportal".

Veruje da stvari mogu da se poprave vrlo brzo.

"Kao što je trener Sferopulos rekao poslije meča sa Mornarom - nema prostora za kuknjavu. Moramo svi zajedno da prepoznamo trenutak i da stanemo uz tim. Radi se o dokazanim igračima koji imaju mnogo pobjeda i trofeja i samim dolaskom su obradovali navijače. Predvodi ih sjajan trener i važno je da budemo uz tim i da zajedno zabilježimo drugu pobedu u Evroligi, prvu pred našim navijačima. Ukoliko se to ostvari, ako se ne varam do sada nismo zabilježili takav start u Evroligi i moramo svi da doprinesemo. U Parizu je bila sjajna podrška, očekujem još veću u Beogradu i neophodno nam je zajedništvo. Cilj je da ekipa bude prava u dijelu sezone kada se odlučuje o finalnom plasmanu i borbi za trofeje. Ne želim nikakva opravdanja i alibi, vjerujem u rad i znamo da ćemo uz rad i kvalitet koji imamo uspjeti to da prenesemo na teren i da će uz podršku sa tribina to da bude još brže i efikasnije. Na muci se poznaju junaci i mi iz ovakvih situacija moramo da izvučemo pouke."

Vidi opis "Nema kuknjave, u Zvezdi igraju dokazani igrači": Drčelić se oglasio poslije lošeg starta sezone Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Panoramic / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Panoramic / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Federico Pestellini / Panoramic / Profimedia Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Printscreen/Sport klub Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Panoramic / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / Profimedia Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Federico Pestellini / Panoramic / Profimedia Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / Profimedia Br. slika: 11 11 / 11

On je bio sa timom i u Parizu i Splitu.

"Smatram da je moja uloga i obaveza da budem uz tim i da pružim podršku. Ekipa dobro radi, odnosi su onakvi kakvi se mogu samo poželeti. Ali, teren je jedino mjerilo i hoćemo to da prenesemo na parket. Zvezdaška javnost i svi u klubu moramo da budemo uz tim i da pomognemo kako bismo što prije zaigrali na pravi način. Ponavljam, sve ovo je za trenutni dio sezone nešto sa čim se suočavaju mnoge ekipe, mi verujemo u tim i pružamo im punu podršku", zaključio je Drčelić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!