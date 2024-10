"Jedan od naših kvaliteta je da se 'puvamo', svuda!": Svetislav Pešić o Partizanu i Crvenoj zvezdi

Svetislav Pešić prokomentarisao šanse Partizana i Crvene zvezde u Evroligi ove sezone.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Doskorašnji selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić, koji je najavio da su male šanse da ostane na toj funkciji i da se dogovori sa novim rukovodstvom, prokomentarisao je za "Sport Klub" i početak nove sezone Evrolige. Naravno, naglasak je bio na Partizanu i Crvenoj zvezdi od kojih ima velika očekivanja.

"Jedan od naših kvaliteta je, srpskih, da se mi ponekad puno ‘puvamo’ i da imamo to samopouzdanje bez argumenata, ali to smo mi. Ali možda i zbog toga postižemo neke vrhunske rezultate, ne samo u košarci nego i u ostalim sportovima", kazao je Pešić uz komentar na poraz Partizana protiv Baskonije: "To samopouzdanje koje naši ljudi imaju, to je vjerovatno se prelilo i u kvalitet. Izgbiti od Baskonije (priča o Partizanu, prim.aut) tamo, ja kažem nije normalno, ali je teško tamo dobiti".

Podsjeća da je to "teška, domaćinska atmosfera", totalno drugačija od one koja je u Srbiji, pošto su u pitanju navijači koji imaju "jak osjećaj pripadnosti" i fanatici su bez obzira na sastav u kome se nalazi Baskonija.

"(...) Tamo dobiti, to znači da moraš da odigraš jednu od najboljih utakmica. Partizan je tu čitavu utakmicu bio u igri. Početak je, vidjećemo, još se Partizan traži, mnogo je novih igrača, trebaće Željku vremena. Trebaće vremena. Ne samo treneru da nametne svoj stil, projekat, način igre, nego da se i igrači između sebe povežu. Željko je rekao, oni su krenuli u pravljenje tima, ali nisu baš željeli toliko promjena da naprave, ali tako se to desilo. Nekome je istekao ugovor, pogotovo tim Amerikancima, oni to pogledaju i kažu – bilo mi je lijepo, ali došao sam na godinu dana", rekao je Pešić.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Što se tiče Crvene zvezde, i tu je zadovoljan timom koji je napravljen, a komentar je dao prije nego što je odigrana utakmica sa Parizom. Zvezda ju je dobila u neizvjesnoj završnici i Pešić ocjenjuje da posjeduju kvalitet da se plasiraju među osam najboljih ekipa u Evropi.

"Zvezda je napravila dobru kombinaciju iskusnih igrača i igrača, ne bih rekao mladih, ali igrača koji još nisu dovoljno afirmisani. I to ogromno iskustvo, sigurno će njima pomoći prije svega na utakmicama pomoći u najvažnijim utakmicama protiv Partizana. Tu je Zvezda u nekoj prednosti još uvijek. Naravno, iskustvo donosi kvalitet, ako znaš to iskustvo da koristiš. Ako budu zdravi, fizički dovoljno spremni kroz veoma napornu sezonu, Zvezda bi mogla da napravi, a vjerujem i Partizan, jedni iz jednih, drugi iz drugih razloga, Zvezda zbog tog ogromnog iskustva i normalno znanja, oni bi mogli da naprave da se ove godine plasiraju među osam najboljih", kazao je Pešić i zaključio.

"Ne bih sada da pravim neki pritisak, još je rano.. Ne želim da prognoziram, ali u odnosu na prošlu sezonu Crvena zvezda je baš.. Kalinić je tu, takvih igrača je malo, pogotovo na toj poziciji. Plavšić, onako otkrovenje za mene, biće još jedna svježina u igri Crvene zvezde. Doveli su tog plejmejkera (Kodi Miler Mekintajer, prim. aut) koji je ranije igrao u Partizanu iz Baskonije koji je imao fenomenalnu sezonu. Doveli su šuting garda (Ajzeja Kenan, prim. aut.) izuzetnog iz Olimpijakosa. Sa tim iskustvom koje Crvena zvezda već ima, ima tu nekoliko igrača kojima će trebati vremena, ali Zvezda ima kvalitet".

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:54 Košarkaši pevaju Kari's on fire Izvor: RTS Izvor: RTS

(Sportklub/MONDO)