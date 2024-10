Cijela ga Srbija čeka, a evo gdje je Svetislav Pešić: "Uhvaćen" na utakmici kluba koji je vodio

Svetislav Pešić viđen na otvaranju Evrolige između Bajerna i Real Madrida.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Sascha Walther / imago sportfotodienst / Profimedia

Svetislav Pešić napustio je kormilo košarkaške reprezentacije Srbije poslije isteka ugovora nakon završetka Olimpijskih igara, međutim to ne znači da neće ostati selektor. Novi predsjednik Košarkaškog saveza Srbije (KSS) Nebojša Čović izjavio je da je ostanak Karija apsolutni prioritet za njega i da će se više o tome uskoro znati, ali je jasno da su košarkaši navijači u Srbiji i te kako nestrpljivi dok ne vide potpis.

Dok ga Srbija čeka, Svetislav Pešić uživa u košarci tako da je prisustvovao "otvaranju" sezone u Evroligi i to u areni u kojoj je nekada radio. Pešić je gledao uživo meč između Bajerna i Real Madrida i mogao je da vidi kako minhenski gigant dolazi do pomalo iznenađujuće pobjede (97:89).

Sigurno je da je zadovoljan poslom koji su napravili njegov sin Marko Pešić i novi trener Gordon Herbert, pa će tako i Bajern ponovo biti vrlo nezgodan protivnik u Evroligi. Pogledajte fotografiju pred početak utakmice u MInhenu:

"Pešić ima otvoren poziv da nastavi rad. Da li hoće ili neće to je pitanje za njega. Pričaćemo i mi sa njim. Nema tu nikakvog spektakla. Svaki OI ciklus nosi sa sobom preispitivanje i raspravu o novom stručnom štabu. Kariju je istekao ugovor, jer je bio gotovo olimpijski ciklus. Pešić po mom mišljenju i iskustvu predstavlja logično rješenje, ali to je moje mišljenje. Igrači su vjerujem iskreni u svom mišljenju i isto tako razmišljaju. Ali da vidimo da li i Pešić isto tako misli. Bilo bi dobro da se to nastavi. Po meni postoji jedan izazov, a to da u tom kontinuitetu dođemo do prve zlatne medalje kao Srbija. Evropsko prvenstvo je tu interesantno. Zato sam rekao da je KSS samo jedan. Mi svi moramo da radimo zajedno, da razgovaramo", objasnio je Čović po preuzimanju funkcije u KSS.