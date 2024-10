Skandal u evropskoj košarci, izdat nalog za hapšenje: Real Madridu prijeti oduzimanje titula

Real Madrid mogao bi da ostane bez titula pošto je izdat nalog za hapšenje njihovog bivšeg košarkaša Markusa Slotera.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Novi skandal potresa evropsku košarku. Real Madrid mogao bi da ostane bez titula! Zašto? Zbog bivšeg igrača Markusa Slotera (39). Izdat je nalog za njegovo hapšenje prema pisanju španskih medija. Razlog za to je falsifikovani pasoš Ekvatorijalne Gvineje. Otkriven je tako što je istragom utvrđeno da su on i drugi košarkaš Endi Penko imali isti broj pasoša koje im je izdala spomenuta država.

Priča o ovom skandalu nije novost, pričalo se o tome i ranije, ali je sada izdat nalog za njegovo hapšenje. Ako dođe do suđenja i do pravnog procesa moglo bi to da ima uticaj i na Real. Barselona prati dešavanja i ako se ustanovi da su Madriđani za sve ovo znali i da su koristili nelegalne radnje mogli bi da ostanu bez dvije titule. Obe osvojene 2015. godine u ACB ligi i Kupu kralja.

Problem je nastao u sezoni 2014/15 kada je Sloter došao do pasoša Ekvatorijalne Gvineje i na taj način nije više zauzimao mjesto stranca u timu, već je prebačen u kategoriju domaćih igrača, zbog posebnih pravila koja su važila u španskoj košarci.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Sloter je igrao za Real od 2012. do 2015. godine i sa "kraljevskim klubom" osvojio je i Evroligu 2015. godine, ali za to Madriđani ne brinu, pošto se spomenuta pravila odnose samo na takmičenja za čije interencije ima Španija.

Inače, Sloter je trebalo da dođe u Crvenu zvezdu krajem 2014. godine, ali tada nije došlo do saradnje. Navodno je tada razlog bila njegova velika plata koju crveno-bijeli nisu mogli da isprate.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:27 Zvižduci za košarkaše Reala Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)