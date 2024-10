NBA košarkaš uhvaćen u prevari, kao zelenaš uzima novac mladima: Jokićev kritičar u centru skandala

Kendrik Perkins pomaže mladim igračima u zamjenu za novac, kao zelenaš...

Izvor: MN PRess/Twitter/SwipaCam/Screenshot

Kendrik Perkins jedan je od najvećih kritičara Nikole Jokića, kada god ima priliku voli da kaže nešto negativno u vezi srpskog košarkaša. Isti čovjek koji kako sam kaže "uvijek govori istinu", uhvaćen je u prevari. Osnovao je kompaniju koja pomaže mladim igračima u zamjenu za procente, a ustvari će da im uzme novac u budućnosti.

Nekadašnji šampion NBA lige sa Bostonom jedan je od osnivača kompanije koja nudi koledž košarkašima novac unapred u razmjenu za određene procente njihovih ugovora u budućnosti koji se odnose na njihovo ime i prava na imidž (takozvana NIL zarada). Ta kompanija nudi od 25.000 dolara, pa naviše i zauzvrat traži da se potpiše ugovor na sedam godina koji može da im donese između 10 i 50 odsto zarade igrača u tom periodu karijera.

"Imate mnogo sportista koji se sa roditeljima muče iz dana u dan. Pošto se i mi na neki način kockamo sa studentima-sportistima koji mogu da ostvare uspjeh u NIL prostoru, to pomaže i tim klincima da imaju određenu finansijsku sigurnost i da znaju da ne moraju da žure", rekao je Perkins.

Izvor: Profimedia

ESPN je imao uvid u neke od ugovora Perkinsove kompanije sa mladim sportistima i kontaktirao je mnoge finansijske eksperte koji su priznali da su zabrinuti i da ih sve to podsjeća na zelenaške ugovore. "Za mene to izgleda kao da su ta djeca neka vrsta uloga kojima je kapital potreban sada i oni to koriste da zamagle njihova razmišljanja za budućnost. To izgleda donekle predatorski i koristi mlade ljude kojima je novac potreban odmah i koji ne razmišljaju o tome kakav bi uticaj to moglo da ima na njihovu budućnost", rekao je Majkl Hedriks junior koji radi u kompaniji koja drži finansijske edukativne seminare mladim sportistima.