Saša Đorđević o Jokiću: Najbolji igrač planete, samo jednu stvar ne smiješ da mu radiš

Saša Đorđević hvalio Nikolu Jokića i rekao da treneri jedino ne smiju da ga "kalupe" jer je jedinstven u svakom smislu.

Izvor: Cheng Min / Zuma Press / Profimedia

Saša Đorđević imao je priliku da trenira Nikolu Jokića u reprezentaciji Srbije i prvi put je baš kod njega, tokom Olimpijskih igara u Riju 2016. godine, viđeno da je njegov "plafon" zaista visoko. Osam godina kasnije, Nikola Jokić je najbolji košarkaš na svijetu.

Da li je Đorđević mogao da nasluti tokom igara u Riju, gdje je Srbija osvojila srebro, da Jokić može da postane ono što je danas? I sam priznaje da nije: "Apsolutno ne na ovom nivou. Ljudi, način Jokićeve igre je perfektan za naš stil igre. Nesebičnost. Oko njega su svi bolji, lopta ide, koncentrisan je na treninzima, nestvarno je šta je uradio u posljednje tri godine. Niko to nije mogao da očekuje i to je sve njegova zasluga. Istorijske brojke, ma fantazija kako igra, pa tu je kredibilitet koji je dobio, priznanja između redova - i od protivnika - to je nestvarno. To je najbolji igrač planete. Ne znam ko će poslije njega ovako da dominira", ispričao je Saša Đorđević u "X&O's CHAT" podkastu kod Edina Avdića.

Na pitanje da li je za njega nemoguće bilo da Srbin bude najbolji na planeti, Đorđević odgovara da su imali bazu da se to desi i da je bilo samo pitanje trenutka: "Ne smijemo da zaboravimo naslijeđe koji su ostavile generacije prije nas, bilo je tu dosta igrača i funkcionera koji su dominirali. Recimo Radivoj Korać i još dosta njih. Bilo je vrhunskih i dominantnih. To što smo se približili SAD, da je oko 130 igrača stranaca u NBA, to prije nije bilo moguće. Sad uspijevamo čak i da ih prestignemo u nekim stvarima. To je uradio Adetokunbo, pa braća Gasol, pa Luka Dončić...", naglašava bivši selektor Srbije.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Prisjećajući se braće Gasol, sa kojom je igrao u Barseloni kada su bili "klinci", Đorđević se setio da je u to vrijeme sa njim igrao i Huan Karlos Navaro. Tjerao ga je da batali cigarete, ali i da ne šutira "La Bombu", pošto mu se u tom trenutku činilo da mora da "ukalupi" Navara u ono što je do tada viđao na parketima.

"Učio sam ga da ne šutira onu njegovu "La Bombu", učio sam ga mjesec i po dana, zamisli da sam bio trener i da sam insistirao na tome. Upropastio bih najveću snagu španske košarke, upropastio bih tu individualnost", kazao je Đorđević i to uporedio sa talentom Nikole Jokića: "Nema potrebe da ga limitiraš i kalupiš kao što bi neke igrače. To što ima jedinstveno, to je doveo do top nivoa".

Srebro iz Rija bila je jedina medalja koju su Đorđević i Jokić zajedno osvojili, dok je dodao da je po njegovom iskustvu Miloš Teodosić bio najvažniji igrač svoje generacije koga je trenirao u reprezentaciji.