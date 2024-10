Sudije oštetile Zvezdu u Evroligi! Amerikanac razotkrio brutalno kršenje pravila, to nije smjelo da se dozvoli!

Američki sudija Tod Vornik ističe da je Crvena zvezda oštećena i da je morala da uloži žalbu odmah tokom meča sa Barselonom.

Crvena zvezda je oštećena na meču protiv Barselone i trebalo je odmah da uloži žalbu na odluku sudija! Tako kaže bivši arbitar Tod Vornik koji je analizirao pravila Evrolige i utvrdio da su sudije uradile nešto što nije dozvoljeno po propisima Evrolige.

Sve se dogodilo u završnici posljednje četvrtine i tu se dogodilo kršenje pravila. "Dvije stvari u pravilniku Evrolige timovi moraju da razumiju perfektno. Jedna je sistem gledanja snimka (instant replay sistem), a druga je procedura ulaganja protesta. Da je Zvezda to uradila, danas možda ne bismo pričali o pobjedi Barselone", naveo je sudija Vornik u svom obrazloženju na portalu "BasketNews" gdje radi kao stručni konsultant.

Zatim je objasnio na šta je tačno mislio i pojasnio je da se radilo o situaciji na 30 sekundi prije kraja posljednje četvrtine kada je Zvezda vodila sa 82:81 i kada je Bolomboj uhvatio skok u odbrani.

"Prilikom doskoka je udaren u lice od strane Džabarija Parkera (zašto nije suđen faul?). To je omogućilo Janu Veselom da uhvati loptu na 26 sekundi prije isteka četvrtine, odnosno na 20 sekundi za istek napada. Bolomboj je osvojio 'mrtvu loptu', a onda je ostalo 25,4 sekunde, nije bio novi napad, dakle nije Zvezda imala osam sekundi za prenos lopte nego samo četiri i tada je Jago dos Santos pogriješio i nije prenio loptu na vrijeme."

Podsjeća sudija da je tada Đoan Penaroja dobio tehničku jer je žustro protestovao, vidio je da Jago nije prenio loptu za osam sekudni. Glavni sudija Lotermozer tada je okupio sudijski tim i gledali su snimak. "Oni su tada pokrenuli gledanje snimka zbog vremena koje je preostalo i to je prema pravilniku ilegalno. Poslije gledanja snimka ustanovili su da lopta nije prenijeta za osam sekundi sat je resetovan na 20,4 sekunde, ostala je na snazi tehnička, posjed je pripao Barseloni i Panter je pogodio trojku za vođstvo (84:82)."

"Zvezda je morala da se žali!"

Ono što američki sudija ističe jeste da po pravilniku Evrolige, to nije smjelo da se gleda.

"Problem je što taj prenos lopte od osam sekundi ne može da se gleda ni po FIBA ni po Evroliginim pravilima osim na kraju četvrtine ili produžetka, odnosno uz zvuk sirene. Sve to što se dogodilo bilo je blizu kraja četvrtine, ali ne na kraju četvrtine kao što se izričito navodi u pravilima. To je trenutak u kom je Zvezda trebalo da protestuje i da bude svjesnija da to pravilo ne postoji i da sudije ne mogu da gledaju tu situaciju niti da resetuju sat zbog toga. Da su sudije nastavile i tada da gledaju snimak i insistirale na tome, onda je Zvezda trebalo da uloži zvaničnu žalbu. Trener Zvezde je trebalo odmah da potpiše tu žalbu za zapisničkim stolom."

Krivicu je svalio na nekadašnje kolege.

"Iz ugla sudije, to je velika greška. Kada imate 'mrtvu loptu' u tom momentu, morate da budete svjesni situacije i da komunicirate i sa timovim i da im kažete da imaju samo četiri sekunde za prenos. Velika je šansa da timovi u tom momentu nisu svjesni svih tih pravila i procedura i zato Evroliga često odbija te žalbe, jer procedure nisu ispraćene. Imamo i primjer kada je donijeta odluka na štetu Barselone na 9,4 sekunde prije kraja produžetka kada Panter izbija loptu Gedraitisu, sudije gledaju snimak i kažu 'da nemaju dovoljno dokaza da promijene odluku' i posjed ostaje za Zvezdu, iako se iz dva ugla kamere vidi da je lopta otišla od igrača Zvezde. Barem su poslije toga donijeli pravu odluku kada je Veseli faulirao Jaga, da je faul na zemlji, a ne na šutu za tri poena", zaključuje Vornik.