"Niko nije znao šta se dešava": Jago progovorio o dvije velike greške poslije poraza Zvezde

Jago dos Santos objasnio je poslije meča šta se dešavalo u ključnim situacijama na utakmici protiv Barselone.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda bila je blizu da upiše četvrtu evroligašku pobjedu u četvrtom kolu elitnog takmičenja, ali na kraju u tome ipak nije uspjela. Poslije produžetka je izgubila od Barselone (98:94). Jedan od igrača koji je imao velike zasluge za to što je srpski tim bio u igri je Jago dos Santos.

Brazilski plejmejker meč je završio sa 23 poena, ali je u isto vrijeme napravio i dvije greške koje su imale uticaj i na konačan ishod meča. "Velika utakmica, kada igraš utakmicu moraš da igraš ovako, za navijače, kod kuće. Bila je dobra energija, šanse za pobjedu su postojale, ako ne pogodiš, drugi tim može da pogodi i da dobije", počeo je Jago razgovor sa novinarima poslije meča.

Prva greška dogodila se u posljednjih dvadesetak sekundi četvrte četvrtine kada nije prenio loptu na polovinu rivala za osam sekundi pošto je Džoel Bolomboj osvojio "mrtvu loptu" u duelu sa Janom Veselim. U tom momentu Zvezda je vodila sa 82:81. "Niko ne zna šta se desilo, nisu nam rekli za to, nismo znali šta se dešava. To je jedna stvar zbog koje smo možda izgubili meč, imali bismo posjed. Lopta je bila u mojim rukama, nisam pogledao u sudije, dešava se."

Pogledajte 02:39 Jago dos Santos izjava posle meča Zvezda - Barselona Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

Druga je bila na oko dva minuta prije kraja produžetka pošto je pogodio dva penala za vođstvo od 93:90, a onda je uzeo po malo i nerezonski šut sa oko osam-devet metara i promašio je cijeli obruč. "To je moj šut, treneri i ljudi u timu mi vjeruju, otvoren sam bio, to je moja igra, vježbam takve šuteve svaki dan i vjerujem u to."

Novinare je zanimalo i zašto on nije izveo slobodno bacanje kada je klupa Barselone dobila tehničku usred tog haosa sa kraja posljednjeg kvartala. Ajzea Kenan je promašio. "Pričali smo, dogovor je bio da on šutira, vjerujemo jedni u druge. Ako se dogodi u narednom meču siguran sam da će pogoditi, vježba za to, dešavaju se promašaji. To je košarka", zaključio je Jago dos Santos.